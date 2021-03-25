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    Байден не згадав про Україну та Росію на своїй першій пресконференції

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    Джо Байден не згадав про Україну та Росію на своїй першій пресконференції - Байден не згадав про Україну та Росію на своїй першій пресконференції
    Джо Байден не згадав про Україну та Росію на своїй першій пресконференції

    Байден приділив особливу увагу політичним відносинам між США і Китаєм

    Президент США Джо Байден під час своєї першої пресконференції на посаді глави держави не торкнувся теми України та Росії.

    Конференцію він почав з того, що розповів про ситуацію з вакцинацією населення в США. Після цього він почав відповідати на запитання журналістів.

    Через пандемію Covid-19 кількість запрошених представників ЗМІ була обмежена. У цьому заході брали участь тільки американські медіа.

    Під час пресконференції Байден приділив особливу увагу політичним відносинам між США і Китаєм. Він уточнив, що США гідно відреагують, якщо КНДР вдасться до ескалації.

    Байден зазначив, що США не зацікавлені в конфронтації з Китаєм, але налаштовані на «різку і конкурентну боротьбу».

    «Подивіться, Росія більше не говорить про комунізм. Вони говорять про автократію. Про те, що рішення може і повинна приймати одна людина – керівник країни. Ми повинні довести, що демократія працює», – резюмував Байден.

    Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

    На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

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    Теги: Росія США Джозеф Байден
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