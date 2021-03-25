Джо Байден не згадав про Україну та Росію на своїй першій пресконференції

Байден приділив особливу увагу політичним відносинам між США і Китаєм

Президент США Джо Байден під час своєї першої пресконференції на посаді глави держави не торкнувся теми України та Росії.

Конференцію він почав з того, що розповів про ситуацію з вакцинацією населення в США. Після цього він почав відповідати на запитання журналістів.

Через пандемію Covid-19 кількість запрошених представників ЗМІ була обмежена. У цьому заході брали участь тільки американські медіа.

Під час пресконференції Байден приділив особливу увагу політичним відносинам між США і Китаєм. Він уточнив, що США гідно відреагують, якщо КНДР вдасться до ескалації.

Байден зазначив, що США не зацікавлені в конфронтації з Китаєм, але налаштовані на «різку і конкурентну боротьбу».

«Подивіться, Росія більше не говорить про комунізм. Вони говорять про автократію. Про те, що рішення може і повинна приймати одна людина – керівник країни. Ми повинні довести, що демократія працює», – резюмував Байден.

Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».