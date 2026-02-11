Головна Світ Економіка
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія знайшла велике нафтове родовище на Ямалі
«Газпромнєфть» виявила родовище з геологічними запасами 55 млн тонн нафти
фото: depositphotos.com

Одна з найбільших російських нафтових компаній стверджує, що знайшла найбільше родовище за 30 років

Третя за обсягами видобутку нафти в Росії компанія «Газпромнєфть» відкрила велике нафтове родовище на Ямалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Компанія виявила родовище з геологічними запасами 400 млн барелів нафти в межах Южно-Новопортівської та Салетинської ділянок. Зазначається, що це найбільше за 30 років відкрите родовище на Ямалі.

«Газпромнєфть» поки не надала дані про видобуток за 2025 рік, проте влада повідомляла про загальне скорочення виробництва нафти і газового конденсату в РФ, яка бере участь у глобальній угоді ОПЕК+, на 0,8% до 512 млн тонн. Компанія, левова частка виробництва якої припадає на нафту, наростила видобуток у 2024-му на 5% рік до року до близько 127 млн тонн нафтового еквівалента.

Більшість відкритих останнім часом родовищ в Росії, що входить до трійки світових виробників нафти, відносяться до категорії дрібних або середніх, так як великі і легкодоступні запаси майже вичерпані. За оцінкою Мінприроди, розвіданих запасів нафти Росії вистачить на 26 років, при цьому із загального їх обсягу в 31 мільярд тонн рентабельні для розробки лише 13 млрд тонн.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни доходи Росії від експорту нафти й газу впали до найнижчого рівня. Як зазначає Associated Press, це показує те, що санкції проти Росії працюють.

Як повідомлялося, ЄС змінив оцінку ринкових ризиків та розглядає повну блокаду російських танкерів, які  експортують частину російської нафти на світові ринки.

До слова, збитки російських нафтових компаній від систематичних атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи за підсумками 2025 року сягнули понад 1 трлн рублів (близько $12,9 млрд). Прямі руйнування інфраструктури, втрачений прибуток та непрямі видатки на страхування перетворили нафтогазову галузь РФ на зону критичного ризику.

