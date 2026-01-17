Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка

Москва планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України

Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури. Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла», – ідеться у повідомленні розвідки.

Як стверджують у ГУР, станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.

«Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України», – підсумовують розвідники.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готується до нових масованих ударів по Україні.

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін виступив із заявою. Диктатор заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні.