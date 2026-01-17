Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка
Атакувавши АЕС, Росія прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни
фото: unian.ua

Москва планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України

Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У межах своєї кампанії тиску Москва також планує посилити залякування країн Європи та Заходу загалом, аби стримати підтримку України, зокрема нашу здатність відбивати  терористичні повітряні удари Росії по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури. Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла», – ідеться у повідомленні розвідки.

Як стверджують у ГУР, станом на середину січня 2025 року Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної енергетичної інфраструктури у дев’яти областях України.

«Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України», – підсумовують розвідники.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готується до нових масованих ударів по Україні.

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін виступив із заявою. Диктатор заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні.

Читайте також:

Теги: розвідка росія армія путін українці АЕС держава Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США захопили пов'язаний з Венесуелою танкер, який ішов під російським прапором
За Мадуро й танкери: чому Путін вдарив «Орєшніком» по Україні
9 сiчня, 11:41
Трамп намагається відігравати роль політичного медіатора
Як Трамп допомагає Путіну виграти вже програну війну
21 грудня, 2025, 20:00
Якщо Трамп здасть Україну на волю Путіна, то цим він відкриє скриньку Пандори
Поки Трамп підіграє Путіну, мир неможливий
24 грудня, 2025, 14:50
Президент України пояснив, що лякає Росію найбільше
Зеленський назвав головний страх Росії
19 грудня, 2025, 19:21
Росія залучила до війни 150 іноземців
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
26 грудня, 2025, 12:35
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
26 грудня, 2025, 22:05
Лукашенко стверджує, що Україна «ударом» начебто хотіла спровокувати Путіна
Лукашенко пригрозив Україні наслідками через «атаку» на резиденцію Путіна
31 грудня, 2025, 13:32
РФ провалила замах на командира РДК: Капустін живий, пів мільйона доларів підуть на ГУР
ГУР: Командир РДК Денис Капустін живий
1 сiчня, 15:49
СЗРУ заявила про «стагнації» в Росії
Розвідка: Економіка Росії увійшла в режим «стагнації»
9 сiчня, 08:21

Події в Україні

Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів
Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів
Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба
Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба
Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка
Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка
Суд аргументував застосування застави до Шуфрича
Суд аргументував застосування застави до Шуфрича
Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США
Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США
На Львівщині автобус «Відень – Київ» влетів у дерево, дев’ятеро постраждалих
На Львівщині автобус «Відень – Київ» влетів у дерево, дев’ятеро постраждалих

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua