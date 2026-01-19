Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін отримав запрошення увійти до Ради миру Трампа – Кремль

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін отримав запрошення увійти до Ради миру Трампа – Кремль
Трамп формує Раду миру
фото: Кремль

Пєсков: Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу Ради миру

Російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення від США увійти до складу Ради миру для Гази. Москва його вивчає і сподівається на контакти з американцями для з'ясування деталей. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Так, дійсно, президент Путін також отримав по дипломатичних каналах запрошення увійти до складу Ради миру, наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, в тому числі сподіваємося на контакти з американською стороною з тим, щоб прояснити всі нюанси», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Трамп формує Раду миру, і за постійне членство хоче мільярд доларів із країни. Зазначалося, що згідно із проєктом статут президент США стане першим головою цієї Ради та особисто визначатиме, кого запрошувати до членства. Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів – кожна держава-член матиме один голос, однак усі рішення потребуватимуть схвалення голови.

Також адміністрація Трампа думає над створенням Ради миру для України, яка могла б відстежувати виконання майбутньої мирної угоди. Як сказав виданню Financial Times високопоставлений український чиновник, який бере участь у переговорах зі США, створення «Ради миру» для України (її також повинен очолювати американський президент) – «важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він приймає запрошення президента США Дональда Трампа долучитися до Ради миру. 

Теги: росія путін Дональд Трамп Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор Росія публічно підтримала режим Ніколаса Мадуро після подій у Венесуелі
Події у Венесуелі. Що отримала в результаті Росія?
5 сiчня, 18:22
Росіяни сьогодні бʼються об героїчну оборону українців
Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти
11 сiчня, 14:45
Жінка молиться на порожній вулиці у Каракасі, 3 січня 2026 року
Тиша після бурі у Каракасі: вакуум влади у Венесуелі
5 сiчня, 16:45
Чому Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії: аналіз Bloomberg
Чому Трамп одержимий ідеєю захоплення Гренландії: аналіз Bloomberg
28 грудня, 2025, 07:44
Навіть сьогодні варіант «воювати до виходу на кордони 1991 року» підтримують до 10% українців
Який сценарій закінчення війни є бажаним для українців: соціолог розкрив очікування суспільства
28 грудня, 2025, 21:15
Дронами уражено командний пункт та місце дислокації спецпризначенців 14 бригади ГРУ Росії
Сили безпілотних систем уразили командний пункт російських спецпризначенців
28 грудня, 2025, 16:57
Після вибухів дим піднімається біля аеропорту La Carlota
Посольство США звернулося до американців у Венесуелі
3 сiчня, 10:34
Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
3 сiчня, 16:59
Guardian назвав спільний чинник криз в Україні, Гренландії і Венесуелі
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
15 сiчня, 11:33

Політика

Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
Спецпредставник Путіна мчить в Давос на зустріч з американцями – Reuters
Путін отримав запрошення увійти до Ради миру Трампа – Кремль
Путін отримав запрошення увійти до Ради миру Трампа – Кремль
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж
Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії
Трамп звинуватив Данію в бездіяльності щодо безпеки Гренландії
Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
Генсек НАТО обговорив із Трампом безпеку в Гренландії
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою
CNN: Трамп провокує масштабну економічну кризу між США та Європою

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua