Скільки часу та коштів піде на ремонт знищеної росіянами Дарницької ТЕЦ: оцінки фахівців

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко: «Реалістично – не раніше ніж за пів року, а повноцінно – за два-три роки»

Понад 1100 будинків у Києві залишаються без опалення через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ після масованих атак росіян на енергосистему. Поки одні експерти сподіваються на повне відновлення столичної енергосистеми до опалювального сезону 2026-2027 року, а інші прогнозують, що на відновлення ТЕЦ знадобиться два-три роки, власники станції – товариство з обмеженою відповідальністю «Євро-Реконструкція» – дають більш стримані прогнози: про генерацію світла на об'єкті наразі не йдеться, а часткове повернення тепла можливе не раніше ніж за два місяці. «Главком» зібрав думки експертів про імовірні терміни відновлення Дарницької ТЕЦ.

Коли відновлять роботу пошкоджені росіянами ТЕЦ: оптимістичний сценарій

Член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк сподівається, що до початку наступного опалювального сезону вдасться відновити усі пошкоджені ворогом ТЕЦ Києва. За його словами, швидко відновити Дарницьку ТЕЦ не вдасться, але нардеп сподівається, що до початку наступного опалювального сезону вдасться відновити всі теплоелектроцентралі Києва.

Дарницька ТЕЦ отримала критичні ушкодження під час атаки ворога 3 лютого фото: Віталій Кличко/Telegram

Нагорняк зазначив, що у столиці необхідно також будувати резервні енергетичні потужності. Він впевнений, що до наступного опалювального сезону є всі можливості, зокрема фінансові для відновлення ТЕЦ Харкова та інших міст, які постраждали від російських атак. «Також будемо максимально робити все, щоб відновити повноцінну й сталу роботу підстанцій «Укренерго», – додав нардеп.

Чи буде тепло в будинках Дарницької ТЕЦ до кінця зими

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що мешканці будинків, які залишилися без опалення через знищення Дарницької ТЕЦ, будуть без теплопостачання принаймні до кінця опалювального сезону, але їх намагаються максимально забезпечити електроенергією.

«З Дарницькою ТЕЦ ситуація така. Вже всі зрозуміли, що 1170 будинків в Києві тепла цього року не матимуть. Їм виставили режим пріоритетного забезпечення електроенергією. Здається, на 18 годин на добу їх вдалося забезпечити електрикою. Це дуже хороший результат, насправді. Працюють пункти незламності та обігріву, завозять генератори. Але треба розуміти, що люди в цих будинках тепла цього року не побачать», – попереджає експерт. Фахівець зазначає, що Київ зараз найбільше потерпає від наслідків атак російських окупантів.

Руйнування на Дарницькій ТЕЦ після атаки росіян 3 лютого 2026 року фото з відкритих джерел

«Найсумніший результат в Києві. Знищена, по суті, Дарницька ТЕЦ. Я не перебільшую зараз. Мінімальний строк, щоб просто запустити котли для нагріву води – кілька місяців. По всіх інших об’єктах – регулярні пошкодження, які відновляться», – каже Харченко.

Проте російський обстріл в ніч на 7 лютого був спрямований переважно не проти столиці. Харченко вважає це великою вдачею. «Для мене досить дивна атака остання. Вона не вписується в нову стратегію росіян. Це повне повернення до того, що вони намагалися робити до серпня 2025 року. Якби це все прилетіло зараз в Київ, або в Одесу – було б значно складніше», – підсумував експерт.

Скільки коштує відновлення Дарницької ТЕЦ та чи є альтернативи

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів УНІАН, що альтернативи київським ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 наразі фактично немає, втім точно оцінити реальний стан Дарницької ТЕЦ складно, адже рівень пошкоджень ще встановлюють, але опалювальний сезон навряд чи в цьому році вже буде в Дарницькому та Дніпровському районах.

Щодо альтернативних джерел енергії (за виключенням брикетів, дров тощо), то Попенко зазначив, що світ давно рухається у бік децентралізованого теплопостачання, але це не означає котельню біля кожного будинку, як часто подають в Україні.

«Децентралізація – це коли одна сучасна котельня забезпечує теплом цілий мікрорайон. Наприклад, окреме рішення для такого масиву, як Стара Дарниця. Там можна пошукати можливість побудувати одну котельню на 10, 15, можливо, на 20 чи на 25 будинків. Як, до речі, в Україні вже й робили, де побудували газові котельні, які покривають потреби близько 40-50 тис. населення», – пояснив експерт.

Тож, як зазначив Попенко, якщо ідеться про 400–500 тисяч мешканців, які живуть у частині Дніпровського та Дарницького районів, то теоретично проблему теплопостачання можна вирішити за рахунок існуючих мереж, побудувавши приблизно 8–10 газових котельних, які забезпечуватимуть теплом багатоквартирні будинки.

«Зводити котельні на пелетах чи дровах у міській забудові вкрай складно, адже для них потрібні дуже високі димові труби – вищі за житлові будинки. А там де щільно побудовані висотки, зробити це нереально», – зазначив він.

За словами Попенка, навіть на зруйнованих ділянках Дарницької ТЕЦ, можна побудувати газову котельню. Можна їх декілька побудувати, але не всюди в Дарницькому району можна це зробити, тому що щільність забудови також впливає на можливість децентралізації теплопостачання по певним районам.

Як наголосив експерт, остаточна картина стану Дарницької ТЕЦ стане зрозумілою лише після повного технічного обстеження і лише тоді можна буде реально оцінити, яким буде наступний опалювальний сезон у зоні її дії. Водночас уже зараз можна говорити, що цей опалювальний сезон навряд чи продовжиться.

«Щодо цієї зими перспектив я не бачу. А далі – теоретично у нас є приблизно дев’ять місяців, за умови відсутності нових обстрілів. За цей період можна було б хоча б частково відремонтувати обладнання. Але тут виникає інша проблема – де взяти необхідні запчастини. Обладнання ТЕЦ є специфічним і виготовлялося ще за радянських часів. Окреме питання – хто саме має виконувати ці роботи і за чий кошт. Дарницька ТЕЦ-4 перебуває в оренді ТОВ «Євро-Реконструкція», і наразі незрозуміло, чи готові вони інвестувати у відновлення. Дуже багато питань без відповідей, щоб можна було спрогнозувати, що буде в наступний опалювальний сезон», – зазначив Попенко.

Щодо термінів будівництва нової ТЕЦ або заміщення її потужностей, на це, на думку експерта, може піти п'ять-сім років, бо реалізація такого проєкту потребує дуже багато часу. «Потужність Дарницької ТЕЦ становить близько 200 МВт. Якщо брати орієнтовну вартість будівництва – це приблизно 400–500 тисяч євро за 1 МВт, тобто загальна сума – близько 100 млн євро, це дуже приблизні цифри, але питання не лише в грошах. Ще до війни в Україні був брак кадрів, а зараз ця проблема лише загострилась, в тому числі через відсутність бронювання», – наголосив експерт.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оглянув наслідки російської атаки на Дарницьку ТЕЦ фото: ТОВ «Єврореконструкція»/Facebook

Попенко нагадав, що у 2023 році в Україну завезли 92 установки ЮСЕД. Минуло вже кілька років, а встановити вдалося лише приблизно половину їхньої потужності, знову ж через нестачу фахівців, брак фінансування, відсутність бронювання персоналу. «Якщо говорити про зведення нової Дарницької ТЕЦ з нуля – потрібно замовляти обладнання, розробляти новий проєкт з іншою за концепцією. Бо Дарницьку ТЕЦ свого часу будували фактично за межами Києва, а сьогодні вона вже всередині густонаселеного району», – пояснив Попенко.

Також важко заздалегідь спрогнозувати терміни виготовлення обладнання для такого будівництва, адже лише виробництво турбін може тривати від пів року до року, особливо якщо їх доведеться завозити з-за кордону.

До того ж, за словами Попенка, Київ уже сформований як місто, визначені райони і в багатьох із них доволі щільна забудова, тому децентралізація теплопостачання майже неможлива. «Наприклад, на Позняках чи Осокорках майже вся забудова – це висотки на 18–25 поверхів. А для котельні потрібна димова труба, вища за ці будинки, це неможливо фактично», – наголосив Попенко.

Наслідки атаки на Дарницьку ТЕЦ 3 лютого 2026 року фото: ТОВ ТОВ «Єврореконструкція»/Facebook

Водночас, за його словами, у столиці є райони, де такі рішення теоретично можливі. Наприклад, у частині Голосіївського району, зокрема на Теремках, логічно було б збудувати одну котельню на кілька десятків будинків. Але якщо говорити про центр міста, жодних альтернатив централізованому теплопостачанню не існує. У таких районах тепло може забезпечувати лише ТЕЦ.

Що ж до автономних рішень для окремих будинків, то на практиці вони зводяться або до будівництва локальної котельні поруч, або до індивідуального опалення в кожній квартирі. Електричне опалення - варіант на сьогодні - сумнівний, а газове - потребує значних коштів від мешканців і наявності можливості провести газ.

Технічний стан Дарницької ТЕЦ: терміни ремонту та сума збитків за оцінкою Центру Разумкова

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що на відновлення Дарницької ТЕЦ буде потрібно до тьох років і близько 700 млн євро. Він зауважив, що йдеться не про нове будівництво, а про повернення станції до рівня, на якому вона була до російських ударів. Омельченко додав, що окремі елементи теплового обладнання теоретично можна відновити швидко, але загальні строки будуть значними.

«Цей опалювальний сезон – без відновлення. Реалістично – не раніше ніж за пів року, а повноцінно – за два-три роки», – окреслив терміни Омельченко.

Офіційна позиція «Євро-Реконструкції»

ТОВ «Євро Реконструкція», у оренді якої на момент російської атаки була Дарницька ТЕЦ, спростувала інформацію щодо строків та обсягів відновлення роботи Дарницької ТЕЦ.

Дарницька ТЕЦ після атаки 3 лютого 2026 року фото: ТОВ ТОВ «Єврореконструкція»/Facebook

«Наразі мова йде виключно про можливість часткового відновлення теплопостачання. За попередніми оцінками, орієнтовні строки виконання відповідних робіт, за наявною офіційною інформацією, становлять не раніше ніж через два місяці. Водночас кінцеві строки відновлення можуть бути визначені лише після завершення робіт з розбирання завалів та ліквідації наслідків пошкоджень, які здійснюють підрозділи ДСНС, а також за результатами повної технічної оцінки», – йдеться у заяві.

Водночас «Євро Реконструкція» наголошує, що виробництво електричної енергії на Дарницькій ТЕЦ залишається повністю зупиненим, унаслідок ракетних обстрілів об’єкт зазнав критичних пошкоджень обладнання.

Станом на даний момент, додали у компанії, відновлення електрогенерації є технічно неможливим та не планується, оскільки характер завданих пошкоджень не передбачає оперативного відновлення.

Нагадаємо, у Києві фахівці дослідили наслідки удару по Дарницькій теплоелектроцентралі під час атаки 3 лютого. На відновлення обладнання та систем знадобиться щонайменше два місяці, за умови відсутності нових обстрілів. Дарницька ТЕЦ постачала тепло більш ніж у 1100 багатоповерхових будинків. Уранці 3 лютого в цих будинках злили воду з систем опалення, щоб запобігти їх замерзанню. За попередніми висновками спеціалістів, об’єкт отримав критичні ушкодження.