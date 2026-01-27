Головна Країна Події в Україні
Російський суд випадково підтвердив знищення крейсера «Москва» українськими ракетами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Російський суд випадково підтвердив знищення крейсера «Москва» українськими ракетами
Ракетний крейсер «Москва» перед тим, як затонув у Чорному морі
фото: соціальні мережі

13 квітня 2022 року українські захисники знищили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва»

Російська влада вперше, хоча й ненавмисно, відступила від своєї офіційної версії щодо загибелі флагмана Чорноморського флоту – крейсера «Москва». Протягом майже чотирьох років Кремль наполягав, що судно затонуло через побутову пожежу та детонацію боєприпасів у квітні 2022 року. Проте, московський військовий суд опублікував заяву, яка прямо підтверджує: корабель був уражений двома ракетами. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Цей факт виплив під час заочного засудження командувача ВМС України до довічного ув'язнення. У тексті вироку було чітко вказано, що 13 квітня 2022 року саме ракетний удар спричинив критичні пошкодження, пожежу та подальше затоплення флагмана. Хоча публікацію поспіхом видалили з сайту суду, журналісти встигли зафіксувати докази цього «сейсмічного» зсуву в офіційному наративі.

Згідно з оприлюдненими судом даними, внаслідок атаки загинуло 20 моряків, 24 отримали поранення, а ще вісім зникли безвісти. Це суперечить першим звітам Міністерства оборони РФ, де йшлося про повну евакуацію екіпажу. Окрім людських втрат, заява суду містила ще одну дивну деталь: стверджувалося, що «Москва» нібито «не брала участі» у війні проти України, попри те, що корабель був ключовим елементом морської блокади та операцій на початку вторгнення.

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що Росії дедалі важче ігнорувати реальність, особливо з огляду на свідчення родин загиблих моряків. Цей інцидент став черговим прикладом жорсткого контролю над інформацією в Росії, де журналістів ув’язнюють за документування реальних подій, таких як воєнні злочини в Бучі. Наразі офіційні представники суду та Міноборони РФ відмовляються коментувати це раптове визнання, повертаючись до звичної риторики про «випадкову аварію».

Нагадаємо, СБУ допитала російського полоненого моряка, який після невдалого порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера «Москва» перейшов у піхоту. Той розповів, як відбувалися спроби врятувати моряків із крейсера, який тонув.

«Там було багато трупів і в основному порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати… Я надивився, що було на «Москві», і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився», – розповідав колишній матрос.

