Росія опустилася у рейтингу головних загроз для країн G7: яке місце займає

Росія перестала бути однією з головних загроз для країн G7 і опустилася з другого на восьме місце

У Великій Британії Росія з першого місця перемістилася на третє

За підсумками 2025 року Росія перестала бути однією з головних загроз для країн G7 і опустилася з другого на восьме місце в рейтингу ризиків. Про це йдеться у дослідженні Мюнхенського індексу безпеки, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що хоча Росію й надалі сприймають як небезпечнішу, ніж до повномасштабної війни, відчуття загрози від неї зменшилося майже у всіх країнах G7. Найбільше це помітно у США та Канаді, де Росія за рік опустилася одразу на 15-те місце у списку загроз.

У Великій Британії Росія з першого місця перемістилася на третє, у Німеччині з другого на четверте, у Франції з четвертого на шосте, в Італії ще нижче. Лише в Японії оцінка загрози з боку РФ залишилася незмінною.

У країнах, що не входять до G7, ситуація інша. У Китаї та Індії Росія взагалі перебуває наприкінці списку загроз, а в Бразилії та Південній Африці її сприйняття навіть дещо покращилося порівняно з минулим роком.

Водночас дослідження показує важливу зміну: у більшості країн G7 США почали сприймати як серйознішу загрозу, ніж раніше. Це пов’язують із напруженою внутрішньою політикою, торговельними війнами та економічними ризиками.

Також у рейтингу різко зросла значущість економічних проблем, кібератак і дезінформації, тоді як екологічні загрози, попри зміну клімату, люди сприймають як менш нагальні.

Опитування проводили у листопаді 2025 року серед мешканців країн G7 та держав БРІКС. У кожній країні було опитано близько тисячі респондентів.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Естонії заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на жодну державу НАТО цього чи наступного року.

У документі зазначено, що Росія водночас продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись процесу переозброєння в Європі. Естонські розвідники припускають, що і наступного року оцінки залишаться незмінними