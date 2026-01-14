Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з Путіним: деталі

Посланці Трампа планують поїздку до Москви для зустрічі з Путіним

Йдеться про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які працюють над мирним планом щодо України

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом здійснити поїздку до Москви для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у межах роботи над мирною угодою щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Як повідомляють джерела, обізнані з підготовкою зустрічі, поїздка може відбутися вже цього місяця, однак остаточні домовленості ще не досягнуті. За словами співрозмовників, графік може змінитися через події в Ірані, де тривають масові заворушення.

У Білому домі заявили, що наразі жодної зустрічі не заплановано. Кремль теж не коментував інформацію про можливі переговори.

За словами американських та українських посадовців, сторони суттєво просунулися у роботі над 20-пунктовим планом припинення бойових дій: близько 90% положень документа вже погоджені, однак залишаються принципові розбіжності.

Зокрема, Росія вимагає виведення українських військ з решти територій Донбасу, які їй не вдалося захопити. Україна натомість пропонує заморозити лінію фронту або провести взаємне відведення сил для створення буферної зони.

Bloomberg пише, що предметом суперечок залишаються питання можливого розміщення військ НАТО в Україні, статус тимчасово окупованих територій, контроль над Запорізькою АЕС і доля близько $300 млрд заморожених активів Центрального банку РФ.

Очікується, що американські посланці представлять Путіну оновлений проєкт мирних домовленостей, а переговори охоплять гарантії безпеки для України та її післявоєнну відбудову.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідували Москву у грудні минулого року та провели переговори з російським диктатором, які тривали майже п’ять годин, однак прориву не принесли.