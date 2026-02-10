За словами дипломата, у заявах лідерів Євросоюзу питання гарантій для РФ нібито ігнорується

Москва вимагає власних гарантій безпеки у можливій угоді з Києвом

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода з Україною має передбачати гарантії безпеки не лише для Києва, а й для Москви. Про це він сказав в інтерв’ю російському виданню «Известия», повідомляє «Главком».

«Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії», – заявив заступник міністра закордонних справ Росії.

За словами дипломата, у заявах лідерів Євросоюзу питання гарантій для РФ нібито ігнорується, хоча без цього, як стверджує Москва, мирна угода неможлива.

«Якщо уважно придивитися та вивчити заяви лідерів Європейського Союзу, ніхто не говорить про гарантії безпеки для Росії. Це ключовий елемент мирної угоди. Без нього угода неможлива», – каже він.

Минулого року з аналогічною заявою виступив і речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії.

За словами речника Кремля, гарантії безпеки для України «можуть і мають бути предметом для майбутніх перемовин».

До слова, Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні назвав «історичні причини» війни проти України та заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії.