Коли Росія почне бити по Україні? Кремль назвав дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Коли Росія почне бити по Україні? Кремль назвав дату
Пєсков стверджує, що рішення про мораторій на обстріли було ухвалено на прохання президента США
фото: AP

Москва стверджує, що нібито не атакуватиме Україну до кінця січня

Російська Федерація нібито погодилася на прохання президента США Дональда Трампа тимчасово утриматися від ударів по Україні до 1 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника російського диктатора Дмитра Пєскова.

За словами прессекретаря Путіна, відмова від ударів має «створити сприятливі умови для переговорів». Інших деталей російський посадовець не навів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до кроків із деескалації у питаннях ударів по енергетичних об'єктах, проте наразі це лише «можливість», а не офіційна домовленість. Зеленський зазначив, що представники США висловили бажання підняти питання деескалації, яке передбачає взаємні кроки щодо невикористання далекобійних можливостей. Метою такої ініціативи є створення простору для майбутньої дипломатії.

Зеленський чітко окреслив позицію держави щодо можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами президента, якщо Росія не битиме по українській енергетиці – генеруючій або будь-якій іншій, – Україна у відповідь не завдаватиме ударів по російських енергооб'єктах.

Водночас глава держави наголосив, що Російська Федерація не збирається закінчувати війну і Україна має достатньо доказів, які вказують саме на це.

До слова, Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій.

