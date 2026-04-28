Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені

glavcom.ua
Наслідки ворожих прильотів на Дніпропетровщині
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог протягом дня майже 50 разів атакував Дніпропетровщину

Російські окупаційні війська протягом дня здійснили масований обстріл трьох районів Дніпропетровської області. Використовуючи артилерію та дрони-камікадзе, ворог атакував мирні міста та села 48 разів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Кривий Ріг: ракетний удар та людські втрати

Найбільш трагічні наслідки зафіксовані у Кривому Розі. Через влучання по цивільній інфраструктурі загинула одна людина.

Ще шестеро містян отримали поранення. За даними обласної військової адміністрації, чотирьох чоловіків було госпіталізовано у стані середньої тяжкості, двоє інших постраждалих лікуватимуться амбулаторно. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інфраструктурні об'єкти міста.

Нікопольщина під вогнем

Нікопольський район залишається епіцентром ворожої агресії. Протягом дня окупанти гатили по самому Нікополю, а також по Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мозолевській громадах.

Внаслідок атак у районі поранено п’ятеро людей:

  • 82-річна жінка – перебуває у лікарні у важкому стані, медики борються за її життя.
  • 20-річний та 44-річний чоловіки, а також 78-річна жінка –госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
  • 66-річний чоловік – лікується вдома під наглядом лікарів.

«Цілили росіяни й по Раївській громаді, що на Синельниківщині. Загинула людина», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Главком» писав, що російська армія завдала серії ударів по Нікопольському, Синельниківському районах та місту Кривий Ріг. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних мешканців. Найбільше постраждалих зафіксовано у Марганецькій громаді, яку ворог тероризував безпілотниками. У місті Марганець FPV-дрон влучив поблизу цивільного автомобіля. Поранення отримали 24-річний чоловік та 23-річна жінка. Вже за годину окупанти знову вдарили по одному з сіл громади.

Читайте також:

Читайте також

Артем розповів, як залишив позиції та перейшов на бік України
Російський військовий 80 днів передавав українській розвідці дані про свій підрозділ
29 березня, 21:15
IT-галузь у РФ опинилася під прямим тиском
РФ заробляє на цифровому контролі – дані розвідки
3 квiтня, 08:05
Лі: Зустріч із Путіним була б найкрутішою подією у житті
Канадський хокеїст, який грає в Росії, зробив скандальну заяву про Путіна
4 квiтня, 17:10
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
Для Путіна Іран – союзник, якого не можна втратити. Аналіз NYT
11 квiтня, 04:15
Єврокомісар з оборони закликав створити новий союз для самозахисту Європи
Європа планує створити новий оборонний союз: чи візьмуть Україну
17 квiтня, 16:48
У Європі найбільше зацікавлені у підлітках, каже демограф
Директорка Інституту демографії назвала категорію українців, яку радо приймуть країни Європи
19 квiтня, 19:51
Олександр Лукашенко почав лякати, що до Білорусі у разі агресії доєднається Росія
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
20 квiтня, 10:19
Росія знизила видобуток нафти до мінімуму за 6 років
Росія втратила сотні тисяч барелів нафти через атаки дронів
21 квiтня, 17:29
Нардепу заборонено залишати власне помешкання на Київщині
Суд перейнявся здоров’ям Шуфрича. «Главком» дізнався, як одіозний політик вирвався з-за грат
22 квiтня, 14:51

Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції втратив посаду
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені
«Укрзалізниця» запустила новий флагманський поїзд «Сакура»
Чи вимикатимуть світло 29 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Росія готує нові наступальні операції. Зеленський назвав завдання України

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Сьогодні, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Сьогодні, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Сьогодні, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
