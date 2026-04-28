Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені

Ворог протягом дня майже 50 разів атакував Дніпропетровщину

Російські окупаційні війська протягом дня здійснили масований обстріл трьох районів Дніпропетровської області. Використовуючи артилерію та дрони-камікадзе, ворог атакував мирні міста та села 48 разів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Кривий Ріг: ракетний удар та людські втрати

Найбільш трагічні наслідки зафіксовані у Кривому Розі. Через влучання по цивільній інфраструктурі загинула одна людина.

Ще шестеро містян отримали поранення. За даними обласної військової адміністрації, чотирьох чоловіків було госпіталізовано у стані середньої тяжкості, двоє інших постраждалих лікуватимуться амбулаторно. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено інфраструктурні об'єкти міста.

Нікопольщина під вогнем

Нікопольський район залишається епіцентром ворожої агресії. Протягом дня окупанти гатили по самому Нікополю, а також по Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій та Мозолевській громадах.

Внаслідок атак у районі поранено п’ятеро людей:

82-річна жінка – перебуває у лікарні у важкому стані, медики борються за її життя.

20-річний та 44-річний чоловіки, а також 78-річна жінка –госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

66-річний чоловік – лікується вдома під наглядом лікарів.

«Цілили росіяни й по Раївській громаді, що на Синельниківщині. Загинула людина», – повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Главком» писав, що російська армія завдала серії ударів по Нікопольському, Синельниківському районах та місту Кривий Ріг. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних мешканців. Найбільше постраждалих зафіксовано у Марганецькій громаді, яку ворог тероризував безпілотниками. У місті Марганець FPV-дрон влучив поблизу цивільного автомобіля. Поранення отримали 24-річний чоловік та 23-річна жінка. Вже за годину окупанти знову вдарили по одному з сіл громади.