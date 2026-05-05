Зеленський іронічно відреагував на відключення інтернету в РФ

Президент: У Москві зараз складно отримувати новини

Президент України Володимир Зеленський потролив росіян, яким обмежують інтернет через підготовку до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня», – сказав глава України.

Зеленський відзначив санкційний крок Британії проти РФ. «Велика Британія застосувала санкції проти 35 фізичних та юридичних осіб. Це суб’єкти, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України. Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії», – сказав він.

Президент додав: «Дякуємо, Британіє! Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати».

Нагадаємо, у російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят. За повідомленнями джерел у телеком-галузі та розсилок операторів, мешканці Москви можуть залишитися без доступу до мережі та навіть можливості надсилати SMS.

До слова, у квітні російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував масові відключення інтернету в регіонах країни, заявивши, що такі заходи є «виправданими з міркувань безпеки». Під час наради з урядом він наголосив, що обмеження зв’язку застосовують для запобігання терактам.

Як повідомлялося, російська влада розробила стратегію перетворення національного сегмента мережі на повністю підконтрольну державі інфраструктуру. Замість прямих блокувань Кремль планує застосувати економічне придушення, яке зробить вільний доступ до інформації фінансово нестерпним для громадян.