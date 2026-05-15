Один із ключових заводів «Газпрому» зупинив свою роботу після атаки дронів – Reuters

Іванна Гончар
Відновлення виробництва моторного пального може тривати від кількох тижнів до кількох місяців
фото: супутникові знімки
Астраханський ГПЗ припинив випуск бензину та дизеля

Астраханський газопереробний завод «Газпрому» зупинив виробництво автомобільного пального після атаки дронів 13 травня. Після влучання на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка вивела з ладу основні технологічні лінії. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними Reuters, удар пошкодив комбіновану установку переробки стабільного конденсату потужністю 3 млн тонн на рік.

Також постраждало обладнання для очищення від сірководню та вилучення сірки, що є критично важливими елементами для роботи всього комплексу.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін підтвердив пожежу на підприємстві, заявивши про «падіння уламків дронів».

Астраханський ГПЗ є одним із важливих об’єктів паливної інфраструктури РФ. Завод забезпечує південні регіони Росії бензином та дизельним пальним. У 2024 році підприємство переробило 1,8 млн тонн конденсату. За цей час завод виробив 800 тис., тонн бензину та 600 тис., тонн дизельного пального.

За оцінками джерел Reuters, відновлення виробництва моторного пального може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Примітно, що до атаки завод уже тривалий час перебував на ремонті та лише у квітні цього року повернувся до активної роботи.

До слова, нафтопереробний завод «Пермнефтеоргсинтез» компанії «Лукойл» повністю зупинив переробку нафти та виробництво пального після атаки безпілотників 7 травня.

