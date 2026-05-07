Погода підготувала Путіну неприємний сюрприз на 9 травня

Єгор Голівець
Після аномальної спеки Москву накриє різке похолодання
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

На 9 травня у російській столиці прогнозують дощі, сильний вітер і температуру нижче норми

Після аномально теплої погоди у Москві різко знизиться температура, а похолодання триматиметься протягом усіх вихідних 9-11 травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами співробітниці Гідрометцентру Росії, наразі у московському регіоні спостерігається незвично висока температура, яка перевищує кліматичну норму на 6-7 градусів.

«Зараз у нас незвична спека, денна температура близька до абсолютних максимумів, і значення, звісно, літні», – заявили у Гідрометцентрі.

Втім, уже з 8 травня температура почне поступово знижуватися. У п’ятницю в Москві очікується хмарна погода з дощами та місцями грозами. Вдень температура повітря становитиме від +16 до +18 градусів.

9 травня у російській столиці прогнозують ще прохолоднішу погоду. За даними синоптиків, уночі температура опуститься до +6…+8 градусів, а вдень не перевищуватиме +13…+15.

«Вдень переважатиме хмарна погода, місцями невеликий дощ», – уточнило відомство. Схожа погода збережеться і 10 травня. Наступного дня також прогнозують дощі та температуру не вище +15 градусів.

Синоптики зазначають, що упродовж вихідних температура у Москві буде на 2,5-4 градуси нижчою за кліматичну норму для травня.

Лише з початком нового робочого тижня температура поступово повернеться до звичних для цього періоду показників. Уже 12 травня повітря у Москві може прогрітися до +21 градуса.

Нагадаємо, що у російській столиці готуються до безпрецедентних обмежень роботи мобільних мереж у період травневих свят. За повідомленнями джерел у телеком-галузі та розсилок операторів, мешканці Москви можуть залишитися без доступу до мережі та навіть можливості надсилати SMS.

 

