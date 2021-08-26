Завадило усиновлення. Стало відомо, чому США замінили свого представника на «Кримській платформі»

«Спочатку планувалося, що в Україну поїде міністр транспорту Буттіджич…»

Міністр транспорту Буттіджич США та його партнер минулого тижня усиновили дитину. Тому замість нього для участі в Кримській платформі було обрано іншого представника – міністра енергетики Гранголм, що було невдалим рішенням. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«Спочатку планувалося, що в Україну поїде міністр транспорту Буттіджич. Але він та його партнер минулого тижня усиновили дитину. Тому, наскільки я знаю, він попросив залишили його вдома», – пояснив Волкер.

Він вважає заміну делегата від США на міністра енергетики невдалим рішенням.

«Це свідчить, що адміністрація Байдена вирішила відправити на цей саміт представника у ранзі міністра, який не належить до сектору безпеки та зовнішньої політики США. І це було не розважливим рішенням. На мій погляд, було б краще, якби на Кримській платформі був представник США зі зовнішньополітичної чи безпекової сфери», – сказав Волкер.

Проте для нього особисто енергетика та безпека – пов’язані між собою сфери.

«Одна з причин, чому Україна висловлює стурбованість щодо трубопроводу та газу, це важіль, який Росія отримує над Німеччиною. Це означає, що Росія нападає на Україну, водночас намагаючись не переривати постачання газу для Німеччини», – наголосив експредставник США з питань України.

Нагадаємо, зі слів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу – у саміті 23 серпня взяли участь 46 іноземних делегацій. Про Кримську платформу вийшло понад 300 публікацій у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

Тим часом, російські окупанти озвучили страшні наслідки водної блокади Криму та визнали свою безпорадність.

У той же час суд Німеччини виніс важливе рішення щодо «Північного потоку – 2» – відхилив скаргу акціонерного товариства «Північний потік-2» на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС. Суд вважає, що на газопровід повинні поширюватися чинні правила ЄС.