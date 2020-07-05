Критикував Кадирова і врятував Мосійчука: у Відні застрелили відомого блогера



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Маміхана Умарова застрелили пострілом в голову

Вбивцю – чеченця за національністю – затримали за допомогою оперативної реакції та застосування гелікоптера

У Відні застрелили у голову Маміхана Умарова (псевдо Анзор із Відня), який публічно критикував владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова і попередив колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, що Кадиров замовив його вбивство.

Як пише видання Österreich, злочин стався в передмісті Відня о 19:30 суботи 4 липня.

Австрійська поліція повідомила, що вбивцю – чеченця за національністю – затримали за допомогою оперативної реакції та застосування гелікоптера. Коли ж поліція стрілка знайшла – він здався без опору.

В австрійських ЗМІ зазначено, що загиблий – один із чеченців, які звернулися до уряду Австрії в пошуках притулку.

Водночас видання «Кавказ.Реалії» пише, що це Маміхан Умаров. Сам Умаров у інтерв'ю ютуб-каналу «Свободный» (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям Мартін Бек.

На інформацію про вбивство Умарова вже відреагував Ігор Мосійчук.

Він нагадав, що застрелений чеченець був головним свідком у справах: про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) та теракту в Києві під телеканалом «Еспресо» (25 жовтня 2017, на тоді ще народного депутата Мосійчука вчинили замах: його поранено, в результаті якого загинули кілька людей).