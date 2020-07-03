З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві



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Молодик зарізав свою матір кухонним ножем Фото: Нацполіція

Правоохоронці вважають, що чоловік, який вбив свою матір, вживав наркотики

Стали відомі нові подробиці моторошного вбивства, що сталося у квартирі будинку на вулиці Глибочицькій у Києві.

Як повідомлялося, 30-річний чоловік під час сімейної сварки схопив кухонного ножа та вдарив ним матір у груди та у бік. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Як розповіли «Сьогодні» правоохоронці, встановлена попередня хронологія трагедії.

«Конфлікт стався після сімейної сварки. Підозрюваний поліції на місці злочину так і не повідомив, через що саме він убив свою матір. У цьому питанні має розібратися слідство. Але при цьому повідомив, що нібито має відношення до владних структур», – розповіли виданню джерела у МВС.

Водночас, за даними правоохоронців, є підстави вважати, що затриманий вживав наркотики.

«Чоловік перебував у депресивному стані від вживання наркотиків, – повідомили джерела в правоохоронних органах. – Несподівано почав вести себе неадекватно і погрожувати фізичною розправою батькам. Приводи були надуманими – політичні уподобання, підозра в крадіжці його речей і грошей. Після цього хлопець схопив кухонний ніж і завдав ним два удари матері – в грудну клітку і живіт. Від отриманих травм жінка померла на місці».

На час розслідування 30-річний підозрюваний заарештований.

Раніше про вбивство повідомила Патрульна поліція Києва. Потрапивши до зачиненої квартири через сусідній балкон, патрульні виявили тіло жінки з ножовими пораненнями вже без ознак життя.