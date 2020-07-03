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    З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві

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    Молодик зарізав свою матір кухонним ножем - З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві
    Молодик зарізав свою матір кухонним ножем
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці вважають, що чоловік, який вбив свою матір, вживав наркотики

    Стали відомі нові подробиці моторошного вбивства, що сталося у квартирі будинку на вулиці Глибочицькій у Києві.

    Як повідомлялося, 30-річний чоловік під час сімейної сварки схопив кухонного ножа та вдарив ним матір у груди та у бік. Від отриманих травм жінка померла на місці.

    Як розповіли «Сьогодні» правоохоронці, встановлена попередня хронологія трагедії.

    «Конфлікт стався після сімейної сварки. Підозрюваний поліції на місці злочину так і не повідомив, через що саме він убив свою матір. У цьому питанні має розібратися слідство. Але при цьому повідомив, що нібито має відношення до владних структур», – розповіли виданню джерела у МВС.

    Водночас, за даними правоохоронців, є підстави вважати, що затриманий вживав наркотики.

    «Чоловік перебував у депресивному стані від вживання наркотиків, – повідомили джерела в правоохоронних органах. – Несподівано почав вести себе неадекватно і погрожувати фізичною розправою батькам. Приводи були надуманими – політичні уподобання, підозра в крадіжці його речей і грошей. Після цього хлопець схопив кухонний ніж і завдав ним два удари матері – в грудну клітку і живіт. Від отриманих травм жінка померла на місці».

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    З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві
    З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві
    З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві
    З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві
    З’явилися нові подробиці жахливого вбивства в Києві

    На час розслідування 30-річний підозрюваний заарештований.

    Раніше про вбивство повідомила Патрульна поліція Києва. Потрапивши до зачиненої квартири через сусідній балкон, патрульні виявили тіло жінки з ножовими пораненнями вже без ознак життя.

    Національна поліція України МВС Київ кримінал вбивство наркотики розслідування жінка чоловік злочин
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