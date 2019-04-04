У столичній підземці поліція зловила двох зачеперів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція

Поліція метрополітену склала адмінпротоколи на зачеперів

У київському метрополітені екстремали стрибали на колію, чіплялися за поїзди та записували всі свої дії на відео. Порушників порядку правоохоронці доставили до кімнати поліції.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, подія трапилася на станції метро «Печерська». «...Двоє молодиків, 18 та 19 років, намагалися зачепитися за поїзди та стрибали на колію. Свої дії вони фільмували на телефон, аби потім похизуватися серед друзів-екстремалів», - інформують правоохоронці.

Поліцейські припинили протиправні дії юнаків та склали на них протоколи за дрібне хуліганство – ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлені до суду для прийняття рішення згідно із чинним законодавством.

Як повідомлялося, за п'ять місяців 2018 року поліція столичного метрополітену виявила 12 зачеперів. Стосовно таких порушників поліцейські склали 7 протоколів за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та 5 адміністративних протоколів за статтею 184 на батьків, діти, яких не досягли 16 років.

Читайте також матеріал