  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Путіна немає стійкої мети війни в Україні, – директор ЦРУ

    Бьорнс вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки - У Путіна немає стійкої мети війни в Україні, – директор ЦРУ
    Бьорнс вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки

    Головний розвідник закликав США серйозно сприймати ризик потенційного застосування агресором хімічної зброї

    Керівник розвідки США Вільям Бьорнс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні у Путіна немає. Як повідомляє ABC News, про це він сказав у виступі в комітеті Сенату з розвідки 10 березня.

    «З огляду на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки – це, мабуть, непевна авантюра», – сказав Бьорнс.

    Посадовець додав, що паралельно Путін створює у своїй країні «пропагандистську бульбашку», але навряд чи у нього вийде повністю ізолювати росіян від звісток про реальний стан справ як з війною, так і з російською економікою.

    Бьорнс вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування Росією хімічної зброї – як «під фальшивим прапором», так і безпосередньо.

    «Це частина російської методички. Вони вже застосовували хімічну зброю проти власних громадян, вони щонайменш заохочували це у Сирії і не тільки. Тому до цього варто поставитися серйозно», – зазначив очільник розвідки.

    На його думку, у даному випадку Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій РФ і заздалегідь підірвати пропагандистські розрахунки Кремля, продемонструвавши світу, хто є агресором. Бьорнс також вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки.

    Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

    Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

    Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.

    Теги: Росія США війна Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Путіна немає стійкої мети війни в Україні, – директор ЦРУ