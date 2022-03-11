У Путіна немає стійкої мети війни в Україні, – директор ЦРУ

Головний розвідник закликав США серйозно сприймати ризик потенційного застосування агресором хімічної зброї

Керівник розвідки США Вільям Бьорнс припускає, що Росія зараз погоджується на якісь переговори з Україною задля тактичної вигоди, тому що стійкої, незмінної мети у цій війні у Путіна немає. Як повідомляє ABC News, про це він сказав у виступі в комітеті Сенату з розвідки 10 березня.

«З огляду на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що треба поступитися чи визнати помилки – це, мабуть, непевна авантюра», – сказав Бьорнс.

Посадовець додав, що паралельно Путін створює у своїй країні «пропагандистську бульбашку», але навряд чи у нього вийде повністю ізолювати росіян від звісток про реальний стан справ як з війною, так і з російською економікою.

Бьорнс вважає, що США важливо серйозно сприймати ризик потенційного застосування Росією хімічної зброї – як «під фальшивим прапором», так і безпосередньо.

«Це частина російської методички. Вони вже застосовували хімічну зброю проти власних громадян, вони щонайменш заохочували це у Сирії і не тільки. Тому до цього варто поставитися серйозно», – зазначив очільник розвідки.

На його думку, у даному випадку Заходу вдалося правильно підготуватися до інформаційних стратегій РФ і заздалегідь підірвати пропагандистські розрахунки Кремля, продемонструвавши світу, хто є агресором. Бьорнс також вважає, що Путін недооцінив масштаби можливих західних санкцій, коли зважував наслідки для російської економіки.

Нагадаємо, ЄС і США запровадили найжорсткіші санкції проти Росії за агресію по відношенню до України. Як повідомлялося, відомі бренди оголосили Росії бойкот. Також Nestle призупиняє капітальні інвестиції в Росії.

Окрім цього, Rolex і Universal Music зупиняють роботу в Росії. А ще Coca-Cola і Pepsi теж припиняють роботу на російському ринку.

Крім того, Starbucks теж іде з Росії. Як відомо, Ferrari йде з російського ринку і пожертвує 1 млн євро Україні.