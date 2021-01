«Це фантастична новина». Велика Британія схвалила вже третю вакцину

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії схвалило використання вакцини від Covid-19 компанії Moderna. Це третя вакцина від коронавірусу, яку дозволив використовувати британський уряд.

«Вакцина була схвалена після відповідності необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Як написав у Twitter прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, щеплення цією вакциною розпочнеться у Великій Британії навесні.

«Наші національні зусилля активізуються з метою вакцинації пріоритетних груп за допомогою наших двох чинних вакцин. Дози вакцини Moderna будуть додаватися до них, коли вони з’являться навесні», – написав Джонсон.

Excellent news the @MHRAgovuk has approved the use of the @moderna_tx vaccine.



Our national vaccine effort is accelerating to vaccinate priority groups with our existing two vaccines, and the Moderna doses will add to that when they become available in spring. https://t.co/yt43dxGuGS