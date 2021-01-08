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    «Це фантастична новина». Велика Британія схвалила вже третю вакцину

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    За весь час пандемії в Великій Британії померло майже 74 тисяч людей - «Це фантастична новина». Велика Британія схвалила вже третю вакцину
    За весь час пандемії в Великій Британії померло майже 74 тисяч людей
    Фото: pixabay

    Велика Британія вже використовує вакцини Pfizer та BioNTech

    Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії схвалило використання вакцини від Covid-19 компанії Moderna. Це третя вакцина від коронавірусу, яку дозволив використовувати британський уряд.

    «Вакцина була схвалена після відповідності необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності», – йдеться у повідомленні британського уряду.

    Як написав у Twitter прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, щеплення цією вакциною розпочнеться у Великій Британії навесні.

    «Наші національні зусилля активізуються з метою вакцинації пріоритетних груп за допомогою наших двох чинних вакцин. Дози вакцини Moderna будуть додаватися до них, коли вони з’являться навесні», – написав Джонсон.

    Видання The Guardian нагадало, що після місяців ретельних клінічних випробувань, вакцина компанії Moderna продемонструвала ефективність у 94%, зокрема для літніх людей.

    «Це фантастична новина й ще одна зброя в нашому арсеналі для боротьби з цією жахливою хворобою. Завдяки нашому плану доставки вакцини, ми вже вакцинували майже 1,5 мільйона людей по всій Великій Британії. Вакцина Moderna ще більше посилить нашу програму вакцинації, щойно з весни стануть доступні дози», – заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок.

    Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

    За весь час пандемії в Великобританії виявили понад у 2 496 204 особи, 73 622 людини померли.

    Теги: Велика Британія вакцинація коронавірус
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