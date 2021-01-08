«Це фантастична новина». Велика Британія схвалила вже третю вакцину

За весь час пандемії в Великій Британії померло майже 74 тисяч людей

Велика Британія вже використовує вакцини Pfizer та BioNTech

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії схвалило використання вакцини від Covid-19 компанії Moderna. Це третя вакцина від коронавірусу, яку дозволив використовувати британський уряд.

«Вакцина була схвалена після відповідності необхідним стандартам безпеки, якості та ефективності», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Як написав у Twitter прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, щеплення цією вакциною розпочнеться у Великій Британії навесні.

«Наші національні зусилля активізуються з метою вакцинації пріоритетних груп за допомогою наших двох чинних вакцин. Дози вакцини Moderna будуть додаватися до них, коли вони з’являться навесні», – написав Джонсон.

Excellent news the @MHRAgovuk has approved the use of the @moderna_tx vaccine.



Our national vaccine effort is accelerating to vaccinate priority groups with our existing two vaccines, and the Moderna doses will add to that when they become available in spring. https://t.co/yt43dxGuGS — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 8, 2021

Видання The Guardian нагадало, що після місяців ретельних клінічних випробувань, вакцина компанії Moderna продемонструвала ефективність у 94%, зокрема для літніх людей.

«Це фантастична новина й ще одна зброя в нашому арсеналі для боротьби з цією жахливою хворобою. Завдяки нашому плану доставки вакцини, ми вже вакцинували майже 1,5 мільйона людей по всій Великій Британії. Вакцина Moderna ще більше посилить нашу програму вакцинації, щойно з весни стануть доступні дози», – заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метт Хенкок.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

За весь час пандемії в Великобританії виявили понад у 2 496 204 особи, 73 622 людини померли.