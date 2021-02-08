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    Bloomberg: новий уряд Німеччини може зупинити «Північний потік-2»

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    Зупинки реалізації проєкту &laquo;Північний потік-2&raquo; хоче третина лівоцентристських партій Німеччини та деякі християнські демократи - Bloomberg: новий уряд Німеччини може зупинити «Північний потік-2»
    Зупинки реалізації проєкту «Північний потік-2» хоче третина лівоцентристських партій Німеччини та деякі християнські демократи

    «Меркель знає, що «Північний потік-2» триватиме тільки до федеральних виборів у вересні», – пише видання

    Проєкт трубопроводу «Північний потік-2» може зупинити новий уряд Німеччини на чолі з канцлером, який змінить Ангелу Меркель вже у вересні після федеральних виборів.

    Про це пише Bloomberg.

    Видання повідомляє, що зупинки реалізації проєкту «Північний потік-2» хоче третина лівоцентристських партій Німеччини. До цього ж прагнуть і деякі християнські демократи.

    «Меркель знає, що «Північний потік-2» триватиме тільки до федеральних виборів у вересні», – пише Bloomberg

    При цьому канцлерка усвідомлює, що у вересні в Німеччині пройдуть федеральні вибори, додає видання. Меркель піде, і очікується, що ХДС залишиться при владі, але на цей раз в партнерстві з «зеленими», які виступають різко проти «Північного потоку-2».

    «І вона (Меркель, – ред) знає, що в якийсь відповідний момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не повинен був будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря», – зазначає Bloomberg.

    До слова, чинний міністр економіки Німеччини підтримав добудову «Північного потоку».

    Як відомо, Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва «Північного потоку-2»

    Також президент Франції Еммануель Макрон підтримав завершення будівництва «Північного потоку-2».

    До слова, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

    Раніше Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач «Фортуна», задіяний у будівництві газопроводу «Північний потік-2»

    Днями новообраний голова Християнсько-демократичного союзу Німеччини Армін Лашет заявив, що арешт російського опозиціонера Олексія Навального не стане причиною для додаткових санкцій проти «Північного потоку-2».

    На думку посла України в Німеччина Андрія Мельника, продовження будівництва газогону «Північний потік-2» негативно впливає на політичний імідж Німеччини на міжнародній арені.

    Нагадаємо, дві нитки газопроводу «Північний потік-2» загальною проєктною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік Росія почала будувати у 2015 році. Газогін у 1220 кілометрів прокладається дном Балтійського моря ‒ від російського селища Усть-Луга до німецького Грайфсвальду ‒ паралельно з уже наявним «Північним потоком».

    Будівництво газопроводу призупинилося в грудні 2019 року через санкції США.

    6 лютого у територіальних водах Данії відновилося прокладання труб для російського газогону «Північний потік-2».

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      Теги: Росія енергетика газ Німеччина вибори санкції Ангела Меркель будівництво Північний потік-2
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