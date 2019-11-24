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    Новини

    У Києві перекинувся мікроавтобус

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    У Києві перекинувся мікроавтобус

    Кількість потерпілих не уточнюється

    У Києві в ході дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) перекинувся мікроавтобус.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Як наголошується, автомобіль в’їхав у перекинутий мікроавтобус.

    Обставини інциденту не уточнюються, але, як наголошується, обійшлося без госпіталізації – постраждалим надали медичну допомогу на місці події. Кількість потерпілих не уточнюється.

    Як повідомлялося, на Вінниччині автомобіль на смерть збив пішохода.

    Нагадаємо, п’яна мажорка на Porsche влаштувала жахливу ДТП у Києві.

    ДТП Київ смерть автомобіль
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