У Києві перекинувся мікроавтобус
Кількість потерпілих не уточнюється
У Києві в ході дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) перекинувся мікроавтобус.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Як наголошується, автомобіль в’їхав у перекинутий мікроавтобус.
Обставини інциденту не уточнюються, але, як наголошується, обійшлося без госпіталізації – постраждалим надали медичну допомогу на місці події. Кількість потерпілих не уточнюється.
Як повідомлялося, на Вінниччині автомобіль на смерть збив пішохода.
Нагадаємо, п’яна мажорка на Porsche влаштувала жахливу ДТП у Києві.