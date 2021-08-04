Курорт Коблево повертає туристів у «совок» (відео)

«Просто жесть, люди один на одному, ніде навіть розвернутися», – коментують ситуацію в Коблево туристи

На курорті абсолютно немає людей в захисних масках

Знаний курорт Коблево, що в Миколаївській області, відзначився жахливими умовами для відпочинку, його порівняли з курортом часів СРСР. Про це розповіли на YouTube-каналі Big Family.

Туристи стверджують, що море тут дуже брудне, а на пляжі ніде яблуку впасти через велику кількість відпочивальників.

На відео видно, що людей на пляжі дуже багато і пройти важко. «Лежаки стоять прямо в морі, як їх не зносить – я не знаю. Вітер на курорті сильний і великі хвилі, тому море дуже брудне», – розповіли відпочивальники.

На вулицях курорту абсолютно немає людей в захисних масках. Їх тут просто-напросто не носять.

Відпочивальники не стримують своїх емоцій та пишуть, що такий курорт востаннє бачили за часів Радянського Союзу.

«Нинішній пляж уздовж Коблево – це якісь часи СРСР! Подібні картинки я бачила в радянських документальних фільмах. Ви де-небудь в Туреччині бачили таке масове скупчення людей на пляжі, як в Коблево? Відповідь зрозуміла – такого бардаку там немає. А ось на українських чорноморських пляжах – ніякого цивілізованого відпочинку для простого народу України я щось не помітила. Просто совок перенесли машиною часу в Коблево і змусили людей обурюватися недоглянутістю і необлаштованістю українського пляжу».

«Вода брудна, людей тьма. Не розумію такий відпочинок, це може для людей, які живуть у віддалених куточках, щоб виїхати на людей подивитися себе показати».

«Просто жесть, люди один на одному, ніде навіть розвернутися».

Додамо, що відпустка людей, які приїхали на Херсонщину у курортне містечко Генічеськ, перетворилася на справжнє випробування. Адже купатися у морі неможливо через нашестя медуз. Фото з курорту люди публікують у соцмережах.

Нагадаємо, що на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз.

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