Bloomberg показав, як ескалація вплинула на український фондовий ринок

Заяви про загрозу військової ескалації у відносинах Москви та Києва впливають на всі світові ринки

З початку 2022 року українські активи подешевшали на тлі загрози ескалації у країні

Українські ринки помітно впали з початку 2022 року на тлі загрози ескалації у країні. Про це повідомляє видання РБК із посиланням на дані Bloomberg.

Так, українські суверенні єврооблігації, номіновані у доларах, стали дешевшими на 8 відсотків з початку року.

Зокрема, майже 9 відсотків втратили українські євробонди із погашенням у 2033 році обсягом $2,6 млрд.

Крім того, національна валюта – гривня – подешевшала за цей час на 4,5 відсотка.

Також знизився індекс Української біржі. З початку року його падіння становило 2,4 відсотка, а з кінця жовтня, коли у західних ЗМІ з'явилися перші повідомлення про нарощування російських військ біля кордону з Україною – 10 відсотків.

Однак, хоча українські євробонди зараз торгуються таким чином, ніби дефолт неминучий, насправді це не так, вважає стратег по ринках, що розвиваються, Vontobel Asset Management Карлос де Соуса. Макрофінансове становище України значно покращилося порівняно з 2014 роком, рахунок поточних операцій країни близький до балансу, курс гривні плаває, а валютні резерви на хорошому рівні, написав аналітик.

24 січня падінням основних індексів закрилися торги на Мосбіржі. Індекс Мосбіржі втратив 5,93%, а РТС опустився на 8,11%. Обидва індекси майже втратили все досягнуте зростання за останній рік. Індекс держоблігацій Росії RGBI обвалився до мінімальних значень із лютого 2016 року. Приводом для падіння фондового ранку стало загострення ситуації навколо України.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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