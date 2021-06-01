Нацбанк зміцнив гривню на 1 червня

Вартість долара становить 27,46 гривні, а євро – 33,5 гривні

Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлений на рівні 27,46 гривень за долар. Курс долара продовжує падати. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційні курси валют Нацбанку на 1 червня :

Долар США – 27,46 грн (мінус 4 коп.).

Євро – 33,51 грн (плюс 13 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 31 травня:

Долар США – 27,40/27,60 грн.

Євро – 33,25/33,60 грн.

Антирекорди гривні:

Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).

Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

bank.gov.ua

Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.





bank.gov.ua

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 3 копійки - 27,48 гривні. Курс у купівлі знизився також на 3 копійки - до 27,46 гривні за долар. Євро в продажу зріс на 7 копійок - 33,53 гривні за євро.

Експерти розповіли, що буде з курсом долара: фінансисти дали прогноз на початок червня . В останній тиждень травня долар майже в точності повторив сценарій попереднього тижня: невелике піке, така ж «гірка» і знову натяк на піке. Курсові рекорди року разом з тим побиті не були – в готівковому продажі, як і тиждень тому, середній курс не опустився нижче 27,54 грн/долар. Так дешево американська валюта коштувала останній раз 13 липня 2020 року.



