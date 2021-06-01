Нацбанк зміцнив гривню на 1 червня
1 червня долар подешевшав
Фото з відкритих джерел
Вартість долара становить 27,46 гривні, а євро – 33,5 гривні
Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлений на рівні 27,46 гривень за долар. Курс долара продовжує падати. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційні курси валют Нацбанку на 1 червня:
- Долар США – 27,46 грн (мінус 4 коп.).
- Євро – 33,51 грн (плюс 13 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 31 травня:
- Долар США – 27,40/27,60 грн.
- Євро – 33,25/33,60 грн.
Антирекорди гривні:
- Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
- Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).
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Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
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На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 3 копійки - 27,48 гривні. Курс у купівлі знизився також на 3 копійки - до 27,46 гривні за долар. Євро в продажу зріс на 7 копійок - 33,53 гривні за євро.
Експерти розповіли, що буде з курсом долара: фінансисти дали прогноз на початок червня. В останній тиждень травня долар майже в точності повторив сценарій попереднього тижня: невелике піке, така ж «гірка» і знову натяк на піке. Курсові рекорди року разом з тим побиті не були – в готівковому продажі, як і тиждень тому, середній курс не опустився нижче 27,54 грн/долар. Так дешево американська валюта коштувала останній раз 13 липня 2020 року.
Також Нацбанк представив стратегію роботи до 2025 року. Це дорожня карта, якою будуть керуватися найближчими роками для активізації економічного зростання в країні.