Квартира керуючого справами в Ірпені перетворилася перед виборами на комунальну



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У цьому ж будинку на вибори прописалися ще 11 осіб без квартир, - журналіст

В оселі Дмитра Негреша прописалося 20 осіб

Квартира керуючого справами в Ірпені Дмитра Негреша перетворилася перед виборами на «комуналку». Там прописалися заступниця міського голови Юлія Устич і ще 19 осіб. Про це повідомила журналіст Михайлина Скорик у Facebook.

Зазначається, що у цьому ж будинку на вибори прописалися ще 11 осіб без квартир. «Так готуються до системних фальсифікацій 25 жовтня», – стверджує Скорик.

Нагадаємо, Комітет виборців зафіксував «виборчих туристів» у понад 20 громадах.

Також 16 жовтня, поліція заявила про «несподіване» зростання кількості виборців у деяких громадах.

Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів