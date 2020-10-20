  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Квартира керуючого справами в Ірпені перетворилася перед виборами на комунальну

    • Розсилка
    У цьому ж будинку на вибори прописалися ще 11 осіб без квартир, - журналіст - Квартира керуючого справами в Ірпені перетворилася перед виборами на комунальну
    У цьому ж будинку на вибори прописалися ще 11 осіб без квартир, - журналіст

    В оселі Дмитра Негреша прописалося 20 осіб

    Квартира керуючого справами в Ірпені Дмитра Негреша перетворилася перед виборами на «комуналку». Там прописалися заступниця міського голови Юлія Устич і ще 19 осіб. Про це повідомила журналіст Михайлина Скорик у Facebook.

    Зазначається, що у цьому ж будинку на вибори прописалися ще 11 осіб без квартир. «Так готуються до системних фальсифікацій 25 жовтня», – стверджує Скорик.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Квартира керуючого справами в Ірпені перетворилася перед виборами на комунальну
    Квартира керуючого справами в Ірпені перетворилася перед виборами на комунальну
    Квартира керуючого справами в Ірпені перетворилася перед виборами на комунальну
    Квартира керуючого справами в Ірпені перетворилася перед виборами на комунальну

    Нагадаємо, Комітет виборців зафіксував «виборчих туристів» у понад 20 громадах.

    Також 16 жовтня, поліція заявила про «несподіване» зростання кількості виборців у деяких громадах.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів

    Читайте також статтю:
    вибори Київщина Facebook поліція журналіст квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies