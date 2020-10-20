На хабарі затримано керівника служби автодоріг Фастова



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Хабарника затримали під час отримання другого траншу

Посадовець вимагав від місцевого мешканця 10 тис. грн

Правоохоронцями затримано начальника служби автомобільних доріг та інженерних споруд одного з комунальних підприємств Фастівської міської ради під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець вимагав від місцевого мешканця – винуватця ДТП – 10 тис. гривень за невжиття по відношенню до нього правових заходів щодо відновлення пошкодженого ним внаслідок дорожньо-транспортної пригоди комунального майна та відшкодування завданих збитків.

Правоохоронцями задокументовано одержання посадовцем неправомірної вигоди двома частинами. Під час одержання другого траншу – 8 тисяч гривень – керівника місцевої служби автодоріг та інженерних споруд затримано.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу. Встановлюються можливі спільники затриманого.

Викрито посадовця прокурорами спільно із співробітниками Фастівського районного відділу Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронцями викрито та затримано на одержанні неправомірної вигоди слідчого Бучанського відділу поліції в Київській області.