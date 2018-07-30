Лабораторію у Швейцарії, яка аналізувала «Новачок», атакували російські хакери



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Швейцарська лабораторія Spiez

Кіберзлочинці використовували підроблений адреса електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї

Швейцарська лабораторія Spiez, яка спеціалізується на запобіганні хімічних, біологічних і ядерних загроз, ймовірно, була атакована групою хакерів, пов'язаних з Росією.

Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

Лабораторія в кантоні Берн, ймовірно, стала мішенню для хакерів через її ролі в розслідуванні отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в британському місті Солсбері. Лабораторія залучалася до експертизи нервово-паралітичну речовину, яка була використана для отруєння.

Хакери з групи Sandworm, пов'язаної з російським урядом, представлялися членами організаційного комітету лабораторії і поширили документ з інструкціями про майбутню конференцію з хімічної зброї, заплановану на вересень.

Документ в форматі Word містив тільки інформацію про конференцію. У файл була встановлена шкідлива програма.

Кіберзлочинці використовували підроблений адреса електронної пошти та націлювалися на експертів з хімічної зброї, запрошених на конференцію.

«Хтось діяв від імені лабораторії. Ми негайно поінформували учасників конференції, що документ не наш, і вказали на небезпеку», - сказав Курт Мюнгер з Федерального управління цивільного захисту.

За його словами, злам хакерів спричинив обмежену шкоду. «Сама лабораторія не зареєструвала жодного відтоку даних», - підтвердив Мюнгер.

Цього року хакери вже атакували кілька організацій в Швейцарії. Федеральна розвідувальна служба повідомляла про внутрішні атаках на «різні міжнародні спортивні федерації», в тому числі на Міжнародний олімпійський комітет в Лозанні.

Раніше стало відомо, що британку, яка отруїлася «Новачком», похоронять за посилених заходів безпеки.

Напередодні британські ЗМІ оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».

Раніше правоохоронці Великої Британії ідентифікувала вірогідних учасників нападу на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, який було скоєно із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новачок». Поліцейські вважають, що в березні група російських кілерів була направлена до Великобританії, щоб вбити колишнього кремлівського подвійного агента.

The Daily Mail повідомила, що отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському місті Солсбері організувала група з шести осіб, на чолі якої могла бути жінка з військової розвідки РФ.

Американське видання The New York Times повідомило, що до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії причетні співробітники ГРУ Росії.

Нагадаємо, 9 липня у Солсбері поліція оточила автобусну зупинку, що знаходиться неподалік від місця отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок», після того як на ній знепритомнів чоловік.

Перед цим поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння біля Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня.

Також відомо, що 44-річна Дон Стерджесс, яка отруїлася «Новачком» в місті Еймсбері в Британії, померла.

Глава Міноборони Британії звинуватив Росію у новому отруєнні «Новачком».