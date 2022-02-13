Латвія розробила план прийняття біженців з України

План МВС Латвії щодо ймовірного потоку біженців розглядають інші міністерства

Враховуючи напружену ситуацію на російсько-українському кордоні, у разі військового конфлікту Латвія готова прийняти людей з України, заявила Латвійському радіо міністерка внутрішніх справ Марія Голубєва.

За словами латвійської міністерки, відомство вже розробило план і передало для оцінки іншим міністерствам. Голубєва попросила не фокусуватися на цифрах, скільки Латвія могла б прийняти. Але політик вважає, що має бути зрозуміло, де і як розмістити до 10 тис. людей.

«У Латвії є план на випадок, якщо в нашу країну раптом попрямує великий потік біженців. Цей план існує вже якийсь час, але зараз важливо розуміти, що в України – специфічні обставини. По-перше, у неї є безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, наші жителі обґрунтовано підтримують прагнення України зміцнити незалежність своєї країни і територіальну цілісність. Це означає, що люди з великим розумінням поставляться до необхідності прийняти частину українських біженців, якщо, не дай Бог, відбудеться війна», – цитує їїLSM.lv.

Тому, вважає міністерка, Латвія повинна бути готова, що у нас можуть з'явитися люди з українськими паспортами і вкрай важливо, щоб держава була до цього готова і, якщо це дійсно відбудеться, щоб було зрозуміло, де розмістити прибулих, як забезпечити, щоб вони були десь зареєстровані, якщо вони хочуть залишитися в ЄС довше.

Раніше, Міністерство закордонних справ Латвії закликало всіх жителів країни, що перебувають на території України, найближчим часом її покинути – через ймовірне загострення обстановки.

Латвійців, які з вагомих причин не можуть покинути Україну, просять стати на консульський облік і оновити актуальну інформацію про себе.

Раніше повідомлялося, що і Литва готова прийняти біженців з України у разі вторгнення Росії в країну. Країна все ще сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, але готова прийняти українців у разі потреби.

Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

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