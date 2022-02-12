Литва готова прийняти українців у разі вторгнення Росії

Литва сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, але готова прийняти українців у разі потреби

Литва готова прийняти біженців з України у разі вторгнення Росії в країну. Про це повідомляє LRT з посиланням на прем'єр-міністра країни Інгріду Шимоніте.

Країна все ще сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту, але готова прийняти українців у разі потреби.

«Хоча ми не розглядаємо це як центральний сценарій, тому що ми все ще сподіваємося, що в цій ситуації візьмуть гору дипломатичне рішення і здоровий глузд, уряд буде вітати... людей, які рятуються від війни», – сказала вона журналістам після засідання Кабінету Міністрів.

Раніше міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте також заявила, що влада країни готується прийняти біженців з України в разі потреби.

«Про конкретні цифри говорити важко, але ми ... моделюємо різні сценарії та ситуації», – сказав міністр BNS.

За словами Білотай, Міністерство внутрішніх справ розіслало в муніципалітети запити про те, де вони можуть розмістити біженців і як вони можуть надати їм різні послуги і допомогу. Вона додала, що до підготовчих робіт залучені і неурядові організації.

«Ми розуміємо, що так чи інакше наша держава має бути підготовлена, будь то 3 тис. чи більше 30 тис.», – додала вона.

Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».