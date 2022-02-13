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    Міноборони Британії оцінило імовірність вторгнення Росії до України

    Воллес не виключає, що Путін здатний відвести танки, що дозволить видихнути з полегшенням як Україні, так і країнам Заходу - Міноборони Британії оцінило імовірність вторгнення Росії до України
    Воллес не виключає, що Путін здатний відвести танки, що дозволить видихнути з полегшенням як Україні, так і країнам Заходу
    фото: thetimes.co.uk

    Імовірність ескалації є дуже високою, про це свідчить розмір армії, яку зігнали до західних регіонів РФ

    Кількість російських військ, що зібралися біля кордонів України, є достатньою, щоб розпочати вторгнення в будь-яку зручну для Кремля секунду. Так оцінив ситуацію глава Міністерства оборони Британії Бен Воллес, повідомляє The Times.

    За його словами, ймовірність ескалації є дуже високою. Про це свідчить розмір російської армії, яку зігнали до західних регіонів РФ.

    При цьому Воллес не виключає, що Путін здатний відвести танки, що дозволить видихнути з полегшенням як Україні, так і країнам Заходу.

    На думку міністра оборони Британії, у Кремлі все ще немає остаточного рішення щодо наступу на Україну. При цьому Уоллес переконаний – Китай не підтримуватиме Росію під час війни, бо військові дії в Європі зараз не потрібні Пекіну.

    Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням. Мова ведеться про легкі протитанкові системи.

    У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що через зростання напруженості через нарощування військової могутності Росії до Польщі буде направлено ще 350 британських військовослужбовців.

    Раніше повідомлялося, що Велика Британія направить до Естонії 850 військовослужбовців, збільшивши вдвічі британський контингент у складі бойової групи НАТО, що дислокована в республіці.

    Раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що наступного тижня Великобританія запропонує НАТО «велике» розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі – у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

    Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій, у тому числі повномасштабне вторгнення.

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    Теги: США міністр НАТО Міноборони Китай Путін мова
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    Міноборони Британії оцінило імовірність вторгнення Росії до України