Латвійська компанія AirBaltic почала облітати Білорусь після інциденту з літаком Ryanair

Офіційних рішень про припинення польотів білоруської авіакомпанії Belavia до Риги ще не ухвалено

Компанія AirBaltic вирішила не літати над Білоруссю, після примусової посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня. Компанія прийняла таке рішення, не чекаючи офіційних рішень влади про припинення польотів. Про це в ефірі Latvijas Radio повідомив міністр сполучення країни Таліс Лінкайтс, передає Радіо.Свобода.

«Зрозуміло те, що ситуація в принципі неприйнятна, коли країна може вирішити, подобається або не подобається той чи інший пасажир літака. Дії наших сусідів суперечать міжнародним конвенціям. Гадаю, якісь наслідки будуть. У тому числі економічного плану», – сказав міністр.

Лінкайтс наголосив, що офіційних рішень про припинення польотів білоруської авіакомпанії Belavia до Риги ще не ухвалено, але закликав пасажирів стежити за актуальною ситуацією з польотами до Білорусі та з Білорусі на сайті міжнародного аеропорту «Рига» і сайтах авіакомпаній, що здійснюють ці перельоти.

У свою чергу глава Ryanair Майкл О'Лірі назвав затримання засновника Nexta Роман Протасевича «піратством, яке фінансується державою».

Він сказав, що цей інцидент «дуже лякає» пасажирів та екіпажі, оскільки їх тримали під озброєною охороною та обшукували сумки.

О'Лірі повідомив, що, на його думку, подібний інцидент трапляється вперше з європейською авіакомпанією. «Це випадок із державним викраденням ... піратство, що фінансується державою. Ми проінструктуємо наш екіпаж, який зробив феноменальну роботу, щоб вивести цей літак і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин», – зазначив О'Лірі.

Тим часом щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic (Рига-Одеса та Рига-Тбілісі) вже облітають Білорусь, повідомляє телеграм-канал Euroradio.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.