Кремлю так і не вдалося закрити питання з Кримом

«Кримська платформа» вже потрапила до топу російських новин

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Я уже писал о том, как проведение саммита «Крымская платформа» бесит российских политиков и чиновников. Еще кто-то сомневался, да где эту истерику можно посмотреть, да не надо преувеличивать, пустые хлопоты, ничего не изменилось. Ага, конечно.

Тут грустная лошадка из российского МИДа Сергей Лавров по этому поводу разразился руганью на встрече с участниками арт-кластера. Оцените каков слог!

Цитирую: «Через неделю состоится очередной шабаш – «Крымская платформа», на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти...»

Тут все прекрасно. Оказывается это уже не саммит по возвращению Украине ее оккупированных Мордором территорий, а шабаш. И коварный Запад там обязательно – без руки Запада никак. И будет пестовать неонацистские настроения современной украинской власти. Потрясающе, эмоционально и образно.

Все-таки мощного «ежика в штаны» запустил им Владимир Зеленский с инициативой проведения этой «Крымской платформы». Еще до начала их так корежит и тема теперь точно в топе российских новостей.

«Перевернуть страницу» и «закрыть вопрос Крыма» у Кремля не получилось...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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