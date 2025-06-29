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Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полонені камерунці здивували розповіддю про те, як опинилися на війні проти України
Метугена Уна-на Жан Пафе (зліва) та Анатоль Франк
фото: скріншот із відео

Один із полонених, Метугена Уна-на Жан Пафе, прилетів у Москву на роботу – мав працювати на підприємстві з виробництва шампуню

Бійці батальйону К-2 спільно зі 118 бригадою тероборони на Сіверському напрямку взяли в полон двох громадян центральноафриканської країни Камерун. Як стверджують іноземці, росіяни обманом затягнули їх до війська просто з аеропорту в Москві. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео, яке оприлюднив батальйон на YouTube.

Один із полонених, Метугена Уна-на Жан Пафе, прилетів у Москву на роботу – мав працювати на підприємстві з виробництва шампуню. Інший камерунець, Анатоль Франк, прибув до столиці Росії, щоб підлікувати зуби. Однак іще в аеропорту чоловіків затримала Міграційна служба. Після перевірки їх відвезли в невідомому напрямку та під тиском змусили підписати контракт. За це їм пообіцяли 1 млн 100 тис рублів. Це значно менше, ніж режим пропонує власним громадянам, однак для Камеруну – пристойні гроші.

Як камерунці потрапили на війну проти України?

Однак під час першого ж бойового виходу Метугена Уна-на Жан Пафе потрапив під обстріл. Він дивом уцілів та йшов шість днів, аж поки не побачив українського солдата, якому здався у полон.

Анатоля Франка уночі із рацією відправили на штурм. У результаті він опинився у руках бійців ЗСУ.

Раніше полонений окупант здивував причиною, через яку пішов воювати. Андрій Андрєєв із Воронежа пробув у полоні лічені дні. Він потрапив до рук українських військових 5 червня, а вже 14 червня вирушив на обмін. Його, як пораненого, відправили на батьківщину просто з лінії фронту. Росіянин заявив, добровільно підписав контракт, проблем із грошима і законом не мав. Убивати українців вирішив, бо вдома знудився.

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства.

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Теги: гроші полон іноземці штурм ЗСУ війна

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