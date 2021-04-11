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    Ентоні Хопкінс отримав премію BAFTA як кращий актор

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    Статуетку &laquo;Бронзова маска&raquo; від BAFTA Хопкінс отримує втретє - Ентоні Хопкінс отримав премію BAFTA як кращий актор
    Статуетку «Бронзова маска» від BAFTA Хопкінс отримує втретє
    Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

    Свою нагороду Хопкінс отримав за роль у драмі «Батько»

    Британський актор Ентоні Хопкінс став переможцем в номінації «Краща чоловіча роль» в рамках премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

    Про це повідомляється на сайті премії.

    Свою нагороду Хопкінс отримав за роль у драмі «Батько», режисером якої став Флоріан Зеллер.

    Статуетку «Бронзова маска» від BAFTA Хопкінс отримує втретє. До цього журі конкурсу віддало перевагу йому за ролі в «Країні тіней», а також «Мовчанні ягнят».

    Раніше стало відомо, що Хопкінс планує виконати роль тренера Майка Тайсона в новому фільмі «Кас і Майк».

    Теги: кіно Twitter актор премія
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