Ентоні Хопкінс отримав премію BAFTA як кращий актор

Британський актор Ентоні Хопкінс став переможцем в номінації «Краща чоловіча роль» в рамках премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

Про це повідомляється на сайті премії.

Свою нагороду Хопкінс отримав за роль у драмі «Батько», режисером якої став Флоріан Зеллер.

Статуетку «Бронзова маска» від BAFTA Хопкінс отримує втретє. До цього журі конкурсу віддало перевагу йому за ролі в «Країні тіней», а також «Мовчанні ягнят».

Anthony Hopkins wins the Leading Actor award for his incredible performance as a man with dementia in The Father. The fourth BAFTA win of his brilliant career. #EEBAFTAs pic.twitter.com/eHLq4toFzR