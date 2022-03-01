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    Події в Україні

    На Чернігівщину зайшли білоруські війська

    Раніше Білорусь обіцяла не брати участі в окупації України - На Чернігівщину зайшли білоруські війська
    Раніше Білорусь обіцяла не брати участі в окупації України
    фото з відкритих джерел

    Інших деталей поки не повідомляється

    Зранку 1 березня білоруські війська зайшли на територію України, їх помітили в Чернігівській області. Про це повідомляє «Суспільне».

    Інформацію про переміщення білоруських військ підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов.

    Також окупанти обстрілюють мирних мешканців, а з Білорусі війська рухаються до Волині.

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    Теги: Білорусь суд війна вбивство розслідування #stoprussia
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    На Чернігівщину зайшли білоруські війська