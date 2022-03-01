На Чернігівщину зайшли білоруські війська
Раніше Білорусь обіцяла не брати участі в окупації України
фото з відкритих джерел
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Зранку 1 березня білоруські війська зайшли на територію України, їх помітили в Чернігівській області. Про це повідомляє «Суспільне».
Інформацію про переміщення білоруських військ підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов.
Також окупанти обстрілюють мирних мешканців, а з Білорусі війська рухаються до Волині.
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