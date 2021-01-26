Стала відома зарплата Зеленського за минулий рік

Президент отримав за рік трохи більше $10 тис

Зарплата президента України Володимира Зеленського за 2020 рік склала 336 тис. грн. Про це у відповіді на запит "Українських новин" повідомили в Державному управлінні справами.

«Загальна сума заробітної плати, нарахована президенту Володимиру Зеленському у 2020 році, становить 336 000 грн. Цю суму становили виключно нараховані щомісяця 28 тис. грн посадового окладу, оскільки жодні надбавки до зарплати глави держави не передбачені. З його річної зарплати було виплачено 65 520 грн податків і зборів. Відповідно, за рік Зеленському було видано 270 480 грн зарплати. За середнім курсом долара у 2020 році це трохи більше $10 тис.», ‒ йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у квітні 2020 року парламентарі проголосували за ухвалення законопроєкту № 3279-д, згідно з яким максимальний розмір заробітних плат чиновників і суддів в період з квітня до кінця місяця, в якому закінчиться карантин, не може становити понад 47 230 грн (десяти мінімальних зарплат на 1 січня поточного року). Пізніше Зеленський відкликав законопроєкт про зарплати чиновників.

Зазначимо, що обмеження на час карантину зарплат в органах державної влади у 47,2 тис. грн глави держави не торкнулося, оскільки суму, що нараховується йому, законодавчо зафіксовано на рівні 28 тис. грн.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль повідомив, на скільки цьогоріч зросте середня зарплата.

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