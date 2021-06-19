Лідер «Голосу» намагається одноособово контролювати фінансування політсили – нардеп

Віддані невідомим людям квоти від партії у виборчих комісіях допомогли пройти в парламент Вірастюку

Лідер партії «Голос» Кіра Рудик намагається встановити особистий контроль над фінансовими структурами політсили, через що масово виключає з партії своїх опонентів. Про це в інтерв’ю каналу «Є питання» розповіла народна депутатка Олександра Устінова.

«А це 70 мільйонів гривень на рік державного фінансування і можливість контролювати всі комісії [на виборчих дільницях]. У нас вже були проблеми з комісіями, коли квоти «Голосу» фактично були віддані якимось незрозумілим людям, – сказала вона. – Рух «Чесно» почав писати, що «Голос» продав свої комісії на 87 окрузі – це там, де Вірастюк і Шевченко балотувались і 30 разів перегравались. Так от там незрозумілі люди від «Голосу» були в комісіях».

На уточнююче питання, чи підозрює вона керівництво партії у зловживанні в подібних випадках, Устінова відповіла: «Я впевнена, що вони цим зловживають. Коли ми почали говорити з іншими регіонами, осередками, то, наприклад, в Київській області нам почали жалітись, що теж всі комісії були віддані незрозумілим, невідомим людям. А коли депутати місцевих рад теж почали вимагати з’їзду, їм почав дзвонити Ярослав Железняк і казати, що в них заберуть мандат».

Крім того, за словами Устінової, у неї і її колег, які виступили проти керівництва, є підозри в тому, що лідери партії і фракції на власний розсуд розпоряджаються державним фінансуванням і зловживають цим. «Вони односоосібно розпоряджаються державним фінансуванням. На осередки гроші взагалі не витрачаються», – сказала вона. Технічно зловживання фінансами, які виділяються партіям в якості державного фінансування, може відбуватись, наприклад, через підставних осіб, на яких можна виводити гроші і на що завгодно витрачати їх, пояснила депутат. «Це якраз одне з питань по невідповідності витрат, яке було у НАЗК до «Голосу», – сказала Устінова.

На уточнююче питання, чи підозрюють члени Голосу керівництво партії в конкретних зловживання чи це лише гіпотетичні припущення, Устінова відповіла: «В мене є певні підозри щодо цього. Я так і не зрозуміла, куди були витрачені всі гроші, які були у партії за минулий рік. Крім того, у нас працює величезна прес-служба, яка обслуговує двох людей [Рудик і Железняка]. На їх обслуговування, піар, промоції все витрачається».

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

Також Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.