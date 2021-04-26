Притула: Я бачу себе новим керівником «Голосу»

Притула спробує пришвидшити процес зі скликання з'їзду партії

Політик та телеведучий Сергій Притула заявив, що баче себе новим керівником партії «Голос». Про це Притула заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

«Так, я бачу себе новим керівником і мені подобається те, що я бачу», – сказав Притула.

Політик додав, що спробує пришвидшити процес зі скликання з'їзду партії, на якому можуть обрати нове керівництво «Голосу».

Раніше Притула розкритикував заяву лідерки політсили Кіри Рудик про те, що експрезидент і глава «Європейської солідарності» Петро Порошенко є для неї «більшим ворогом», ніж чинний президент Володимир Зеленський.

Нещодавно 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції «Голос» виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників політсили за «відхід від демократичних та антиолігархічних принципів» та запропонували зміну керівництва.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Наразі «Голос» у парламенті розколовся навпіл: з одного боку прихильники Рудик на чолі з нещодавно обраним головою фракції Ярославом Железняком, з іншого – ті, хто виступив проти нового керівництва.

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