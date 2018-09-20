Лідер КНДР подарував президенту Південної Кореї дві тонни делікатесних грибів



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Фото: The Korea Times Гриби мацутаке стали подарунком для лідера Південної Кореї

Мова йде про дві тонни делікатесних грибів мацутаке

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин подарував президенту Південної Кореї Мун Чже Іну делікатесні гриби. За словами представника адміністрації Мун Чже Іна, мова йде про дві тонни делікатесних грибів мацутаке. Про це повідомляє «Ренхап».

«Поки президент і його дружина продовжували візит до Північної Кореї, до нас прибув подарунок Кім Чен Ина», — сказав він.

Уточнюється, що південнокорейський президент розпорядився розділити подарунок між членами розділених корейських сімей, які ще не возз'єдналися із родичами в КНДР.

Нагадаємо, КНДР пообіцяла закрити ряд ядерних об'єктів, майданчиків для випробувань і допустити для перевірок міжнародних інспекторів.

Також лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду за підсумками міжкорейського саміту.

Раніше Кім Чен Ин заявляв, що сподівається на великі результати від міжкорейського саміту.