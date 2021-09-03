Лідер німецьких лібералів закликав ЄС ввести адресні санкції проти російських чиновників

«Санкції проти РФ дозволяють Путіну видавати себе за жертву»

Індивідуальні санкції проти прибічників нинішнього російського режиму – обмеження поїздок, неможливість відправляти дітей на навчання за кордон чи мати власність і рахунки за межами РФ будуть більш ефективними, ніж санкції проти країни в цілому. Таку думку в інтерв’ю Deutsche Welle висловив голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер.

Німецький політик наголосив, що ВДП виступає за так званий акт Магнітського, який передбачає індивідуальні санкції.

«Результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном. Такі обмеження були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії і навіть «дозволяють Путіну видавати себе за жертву», – наголосив Крістіан Лінднер і додав, що до такого висновку він прийшов після розмови з представниками ліберальної російської опозиції, у тому числі Олексієм Навальним.

Крім того, лідер німецьких лібералів закликав враховувати інтереси України під час запуску «Північного потоку –2».

«Слід виключити загрозу шантажу України Росією у питанні поставок газу», – підкреслив він.

Щодо поліпшення економічних відносин з РФ, то про них, переконаний Лінднер, можна буде говорити тільки після того, як Кремль змінить свою політику.

«Доки Навальний перебуває в ув’язненні, пріоритетною темою повинні бути жорсткіші індивідуальні санкції, а не налагодження економічних зв'язків. Європа – це дім, у якому панують хороші взаємини. І Росія повинна дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, заведених у ЄС», – підкреслив німецький політик.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний дав перше інтерв'ю з колонії газеті The New York Times, яке зайняло 54 сторінки. З його слів, розпорядок дня у колонії організований так, щоб він цілодобово перебував під максимальним контролем.

Тим часом Росія, яку звинувачують у втручанні в вибори інших держав, почала приписувати такі гріхи іншим – одіозний очільник російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Захід у тому, що він хоче «посіяти сумніви в об'єктивності голосування» у Держдуму і результати голосування.

У той же час колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що незважаючи на велику територію і ядерну зброю, Росія як країна занепадає.