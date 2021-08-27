Як працюватимуть школи Києва в новому навчальному році: рекомендації КМДА

Школи Києва готуються працювати в умовах карантинних обмежень

Департаменті освіти і науки столиці надав рекомендації педагогічним колективам, зокрема, стосовно програми, структури навчального року, використання позитивних напрацювань у період карантинних обмежень 2020-2021 років. Відповідний документ оприлюднений на сайті Департаменту.

«За прогнозами медиків новий 2021-2022 навчальний рік почнеться в умовах, коли пандемія не відступила і продовжує вирувати, оскільки вірус мутував та став більш агресивним. Отже, ми розпочинаємо навчальний рік, як і попередній, в умовах, коли зовнішні чинники є суттєвими в процесі організації навчального року», – йдеться у документі.

Робота в умовах карантинних обмежень

Зважаючи на можливість зростання захворюваності на Covid-19, що очікується в жовтні-листопаді цього року, Департамент освіти і науки рекомендує оновити та схвалити рішенням педагогічних рад освітні програми закладів освіти в умовах карантинних обмежень з урахуванням рівня епіднебезпеки.

У разі встановлення «жовтого/помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки заборонено:

відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти у разі відсутності у більш 20 відсотків працівників закладу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі перебування на самоізоляції через контакт з особою з підтвердженим випадком СOVID-19 більше 50 відсотків здобувачів освіти та працівників закладу;

відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу.

Дозволяється:

організувати освітній процес у «змішаному (комбінованому)» форматі, як дистанційно, такі в закладі освіти, з дотриманням протиепідемічних вимог у закладах загальної середньої освіти/окремих класах, кількість учнів в яких перевищує проєктну потужність закладу/перевищує нормативи;

індивідуальне відвідування закладів батьками або особами, що їх замінюють, здобувачів освіти за наявності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тесту на СOVID-19, яке проведене не пізніше 72 годин до відвідування закладу освіти, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, що закривають ніс та рот, проведення термометрії та попереднього узгодження з керівником закладу. Допуск до закладів освіти батьків або осіб, які супроводжують батьків з інвалідністю, не потребує попереднього узгодження. Батьківські консультаці/збори проводяться в онлайн режимі.

У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється відвідування закладів здобувачами освіти, незалежно від форм власності закладу, крім здобувачів освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів освіти, які беруть участь в атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти, за умови наявності у більш 80% працівників закладу освіти документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Структура навчального року: семестри та канікули

У Департаменті пропонують таку структуру 2021-2022 навчального року:

1 вересня — свято День знань;

навчальні заняття: перший семестр з 1 вересня по 24 грудня 2021 року; другий семестр з 10 січня по 31 травня 2022 року;

осінні канікули з 24 по 31 жовтня 2021 року;

зимові канікули з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року;

весняні канікули з 27 березня по 3 квітня 2022 року.

Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року та триває не менше 175 навчальних днів. Тривалість канікул – не менше 30 календарних днів.

Карантинні напрацювання

Також у Департаменті пропонують врахувати позитивні напрацювання колективів закладів освіти у період карантинних обмежень 2020-2021 років:

упродовж вересня-жовтня новостворені колективи (перші, 5-ті, 10-ті класи, першокурсники закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти) переходять у дистанційний/змішаний формат навчання останніми (з урахуванням епідситуації в кожному окремому класі);

упродовж квітня-травня для випускних 11 класів впроваджується модульне навчання. Для цього необхідно прийняти відповідне рішення педагогічної ради на початку навчального року та узгодити його з усіма учасниками освітнього процесу;

початок уроків в очному та дистанційному форматах, як правило, не пізніше 9.30;

застосовування методики Василя Сухомлинського щодо проведення уроків на відкритому повітрі з урахуванням погодних умов;

періоди проведення осінніх, зимових та весняних канікул можуть підлягати коригуванню в залежностівід епідситуації;

батьківські збори, збори колективів закладів освіти проводяться виключно в онлайн режимі. Очний прийом громадян проводиться згідно з вимогами карантинних обмежень.

Під час проведення уроків з використанням технологій дистанційного навчання рекомендують використовувати навчально-методичні посібники: «Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва» (2020 рік, 2021 рік), які розміщено на сайтах Департаменту освіти і науки та Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, дотримуватися вимог Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти щодо тривалості проведення навчальних занять в синхронному режимі.

У місті з 1 вересня 2021 запрацюють осередки дистанційного навчання у 15 закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО №№ 21, 44, 322, 250, 18, 136, 141, 9, 79, 257, 7, 144, 91, Київська інженернагімназія, «Школа екстернів»).

Забезпечення шкіл

Для належної організації освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році та безпечного перебування дітей та учнів у закладах освіти міським та державним (субвенція) бюджетами передбачено закупку:

дезінфікуючих засобів на загальну суму 82,5 млн грн з міського бюджету;

комп’ютерів/ноутбуків для вчителів 1-х класів НУШ на загальну суму 30,5 млн грн (20 млн грн з державного бюджету, 10,5 млн грн з міського бюджету). Усі вчителі початкових класів працюють з електронними журналами;

ноутбуки для вчителів 5-11 класів на загальну суму 100,9 млн грн (70,6 млн грн з державного бюджету, 30,3 млн грн з міського бюджету). З об’єктивних причин, що не залежать від органів міської влади, вищезазначені кошти ще не освоєно.

До міської сервісної мережевої інфраструктури міста підключені 36 закладів загальної середньої освіти. До завершення календарного року, за інформацією Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, кількість таких закладів зросте до 388 установ.

Вакцинація

Як зазначається у документі, вакцинація проти Covid-19 критично важлива для стримування пандемії у поєднанні з протиепідемічними заходами. Станом на 25 серпня 50% працівників закладів освіти вакциновані, з них педагогічних працівників – 57%. Найбільше педагогів (понад 7496) отримали щеплення в Голосіївському районі.

Нагадаємо, мер Києва повідомив, що, враховуючи попередній досвід, за наступної хвилі пандемії Київ не планує закривати дитячі садочки та початкову школу на карантин.

Джерело: Вечірній Київ