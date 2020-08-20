Лікар Навального хоче евакуювати його до Європи



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Співробітники поліції поблизу лікарні в місті Омську, де госпіталізований російський опозиційний політик Олексій Навальний, 20 серпня 2020 року

Особистий лікар опозиціонера намагається домовитися з Ганноверським або Страсбурзьким госпіталями, щоб вони прийняли пацієнта з Росії

Російського опозиціонера Олексія Навального потрібно евакуювати до Європи, заявив його лікар Ярослав Ашихмін, який спостерігає політика з 2013 року.

«Навального, звичайно, потрібно евакуювати до Європи. Ми намагаємося по своїм каналам домовитися з Ганноверським або Страсбурзьким госпіталями, щоб вони його прийняли. Все ускладнюється ковідом, але потенційно в Ганновері, де дуже хороша токсикологічна школа, його прийняти можуть», - розповів він в інтерв'ю Медузі.

За словами медика, зараз перед його колегами стоїть два завдання: підтримати життя пацієнта в такому стані і шукати отруйну речовину, «якщо вона була».

«Можливості західних клінік можуть бути вище в плані пошуку конкретного агента. Ви мене повинні почути, я безпосередньо це говорити не можу. Перед лікарями стоїть два завдання: виходжування пацієнта в дуже важкому стані. Це завдання може бути вирішене в Склифі на рівні західних клінік. Але є друга задача: пошук речовини, яка, можливо, викликала отруєння», - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

За інформацією місцевих ЗМІ, Навальний кілька днів перебував в регіонах Сибіру. Спочатку він приїхав до Новосибірська, де, за відомостями видання, міг збирати матеріал для нового розслідування, а також зустрівся з волонтерами. Потім політик відправився до Томська.

Пасажир, який летів з російським опозиціонером Олексієм Навальним одним рейсом, опублікував запис з літака. На ньому чути крики пасажира, ймовірно, російського опозиціонера Олексія Навального, якому стало погано під час перельоту з Томська до Москви.