Ліки від коронавірусу, найбільша криптоферма та Каннський фестиваль проти Путіна. Головне за 8 липня

Ізраїльські вчені з компанії Bonus BioGroup розробила ліки від коронавірусній інфекції

«Главком» зібрав найцікавіші новини за 8 липня

Президент Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Глава держави надав до документу свої пропозиції.

Ізраїльські вчені з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із зарубіжними ЗМІ.

Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Президент Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Глава держави надав до документу свої пропозиції.

Зеленський пропонує передбачити, що ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше шість із яких призначені з-поміж суддів або суддів у відставці.

Раніше глава Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував, що Зеленський може ветувати цей закон через технічну колізію з нормами про міжнародних експертів у конкурсній комісії.

2 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон 29 червня. Відповідний документ підтримали 293 народні депутати.

В Ізраїлі створили ліки від коронавірусу: одужання за кілька днів

Група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.

У найближчі дні в лікарні «Рамбам» розпочнеться другий етап випробувань на людях препарату MesenCure. Перший етап, проведений в тій же лікарні, завершився успішно: усі дев’ятеро важкохворих на коронавірус, які перебували на межі підключення до ШВЛ і отримали нові ліки, видужали за кілька днів і були виписані.

Начальник відділу розробок компанії доктор Дрор Бен-Давид говорить: «Після важкого року наполегливої роботи ми відчуваємо глибоке задоволення і вважаємо, що зробили немислиме».

До слова, раніше Ізраїль зафіксував падіння ефективності вакцини Pfizer проти штаму «Дельта».

Мендель стане радницею Єрмака

Колишній прессекретар президента України Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із зарубіжними ЗМІ. Про це журналістам різних видань повідомило джерело в Офісі президента.

«Зараз Мендель у відпустці й збирається презентувати свою книжку. До речі, вона називається «Кожен із нас - Президент», буде коштувати 190 гривень», – пишуть ЗМІ.

Сьогодні стало відомо, що Сергій Никифоров почав виконувати обов’язки прессекретаря президента України і вже побував в першій закордонній поїздці із Володимиром Зеленським у Литві.

Мінцифри розповіло деталі запровадження паперового Covid-сертифіката

В Україні Covid-сертифікат можна буде отримати в паперовому вигляді, ймовірно, з осені.

«Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія Covid-сертифкату. Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді», – сказала проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Черногоренко.

За її словами, і в цифровому, і в паперовому варіантах Covid-сертифікату буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера.

Міністерство закордонних справ веде переговори з усіма європейськими країнами, у тому числі і з Грузією, Туреччиною і Мальтою з приводу визнання ковід-сертифікатів.

Як раніше писав «Главком», Covid-сертифікати в Україні запроваджують, в першу чергу, для внутрішнього використання на випадок нового локдауну. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

На Каннському фестивалі режисер закликав боротися проти Путіна і Трампа

Режисер Спайк Лі, глава журі 74-го Каннського кінофестивалю, виступив на його відкритті із закликом боротися з гангстерами, які правлять світом, не маючи ні моралі, ні совісті. Про це інформує The Hollywood Reporter.

«Гангстерами» 64-річний Лі назвав президента РФ Володимира Путіна, президента Бразилії Жаіра Болсонару та колишнього гаранта США Дональда Трампа.

Додамо, що з 6 по 17 липня на одному з найвідоміших курортів Лазурного берега відбувається 74-й «Каннський кінофестиваль».

За «Золоту пальмову гілку» поборються 24 фільми, ще 20 картин заявлені у програмі «Особливий погляд», а сім покажуть поза конкурсом.

Оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть отримати всі, хто зробив обидві дози щеплення.

Українці, які отримали дві дози CoronaVac, можуть подорожувати закордон. Для цього у них має бути міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

За даними порталу Helsi.me українці зможуть полетіти до таких країн:

Іспанія;

Естонія;

Австрія;

Нідерланди;

Молдова;

Угорщина;

Туреччина;

Греція;

Болгарія;

Португальська Мадейра.

«Деякі з цих країн просять заповнити спеціальні анкети, тому перед в’їздом перевіряйте інформацію на сайтах їх посольств. При в’їзді потрібно показувати роздруковане міжнародне свідоцтво англійською мовою», – вказано у повідомленні.

СБУ виявила найбільшу в Україні криптоферму, яка працювала за рахунок обленерго

Служба безпеки викрила у Вінниці найбільшу криптоферму в Україні. У цій фермі майже 5 тисяч комп’ютерів «майнили» гроші на «Вінницяобленерго».

Співробітники СБУ встановили, що незаконну криптоферму створили мешканці Києва та Вінниці. Вони використовували одне із колишніх складських приміщень АТ «Вінницяобленерго», що знаходиться на проммайданчику товариства.

«Зловмисники незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ «Вінницяобленерго». Щоб приховати свою діяльність, вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії», – йдеться у повідомленні.