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    В Індонезії померла провідна дослідниця вакцини Sinovac з підозрою на Covid-19 – ЗМІ

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    З червня в Індонезії помер 131 медичний працівник, в основному усі були щеплені вакциною Sinovac - В Індонезії померла провідна дослідниця вакцини Sinovac з підозрою на Covid-19 – ЗМІ
    З червня в Індонезії помер 131 медичний працівник, в основному усі були щеплені вакциною Sinovac
    Фото: з відкритих джерел

    Смерть дослідниці сталася на тлі рекордної смертності в Індонезії, в тому числі через штам «Дельта»

    Провідна вчена з випробувань китайської вакцини Sinovac Новілія С'яфрі Бахтіяр померла в середу в Індонезії. У неї підозрювали Covid-19. Про це повідомляє CNN з посиланням на індонезійські ЗМІ.

    Служба новин Кумпарана повідомила, що вчена померла від коронавірусу.

    Індонезійський портал Sindonews цитує представника державної фармацевтичної компанії BioFarma, яка заявила, що жінка похована «згідно з протоколами Covid-19».

    Видання повідомляє, що вченій було «трохи більше п'ятдесяти».

    Міністр державних підприємств країни Ерік Тохір опублікував в соцмережах повідомлення про «величезну втрату» компанії BioFarma, яка виробляє вакцину, але не назвав причину смерті, додавши, що «вона була провідним вченим і керівником десятків клінічних випробувань, проведених BioFarma, включаючи клінічні випробування вакцини від Covid у співпраці з Sinovac». За даними незалежної групи даних Lapor Covid-19, з червня в країні помер 131 медичний працівник, в основному усі були щеплені вакциною Sinovac, і ще 50 – у липні.

    Відзначається, що смерть дослідниці сталася на тлі рекордної смертності в Індонезії, в тому числі через штам «Дельта», країна вперше повідомила про більш ніж тисячу смертей від коронавірусу в день в середу і рекордних 34379 випадки зараження.

    Тим часом, група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.

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    Теги: смерть жінка ліки ВООЗ коронавірус
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    В Індонезії померла провідна дослідниця вакцини Sinovac з підозрою на Covid-19 – ЗМІ