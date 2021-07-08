В Індонезії померла провідна дослідниця вакцини Sinovac з підозрою на Covid-19 – ЗМІ

З червня в Індонезії помер 131 медичний працівник, в основному усі були щеплені вакциною Sinovac

Смерть дослідниці сталася на тлі рекордної смертності в Індонезії, в тому числі через штам «Дельта»

Провідна вчена з випробувань китайської вакцини Sinovac Новілія С'яфрі Бахтіяр померла в середу в Індонезії. У неї підозрювали Covid-19. Про це повідомляє CNN з посиланням на індонезійські ЗМІ.

Служба новин Кумпарана повідомила, що вчена померла від коронавірусу.

Індонезійський портал Sindonews цитує представника державної фармацевтичної компанії BioFarma, яка заявила, що жінка похована «згідно з протоколами Covid-19».

Видання повідомляє, що вченій було «трохи більше п'ятдесяти».

Міністр державних підприємств країни Ерік Тохір опублікував в соцмережах повідомлення про «величезну втрату» компанії BioFarma, яка виробляє вакцину, але не назвав причину смерті, додавши, що «вона була провідним вченим і керівником десятків клінічних випробувань, проведених BioFarma, включаючи клінічні випробування вакцини від Covid у співпраці з Sinovac». За даними незалежної групи даних Lapor Covid-19, з червня в країні помер 131 медичний працівник, в основному усі були щеплені вакциною Sinovac, і ще 50 – у липні.

Відзначається, що смерть дослідниці сталася на тлі рекордної смертності в Індонезії, в тому числі через штам «Дельта», країна вперше повідомила про більш ніж тисячу смертей від коронавірусу в день в середу і рекордних 34379 випадки зараження.

Тим часом, група ізраїльських вчених з компанії Bonus BioGroup в Хайфі розробила ліки, ефективні проти ураження легень при коронавірусній інфекції.