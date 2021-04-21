Справа погромів на Банковій. Суд звільнив з-під арешту Ратушного

Романа Ратушного готові були взяти на поруки відомі політики та митці

Сьогодні, 21 квітня, Київський апеляційний суд звільнив з-під домашнього арешту активіста Романа Ратушного, підозрюваного в хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням зброї біля Офісу президента 20 березня. Про це повідомляє «Суспільне».

Апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 29 квітня року, якою Роману Ратушному було призначено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, та було заборонено залишати місце свого проживання за адресою, визначеній в ухвалі, крім випадків звернення за невідкладною медичною допомогою.

Як альтернативний варіант повному звільненню з-під домашнього арешту сторона захисту пропонувала випустити Ратушного на поруки. Значна кількість поручителів, серед яких були відомі політики та митці, зокрема, Сергій Жадан, Сергій Притула, Юрій Андрухович, Антон Санченко, Рима Зюбіна, Сашко Лірник, Нікіта Тітов та інші, прибули на судове засідання.