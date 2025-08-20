Головна Новини
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 20 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1274-день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 серпня станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямку Хатнього, Катеринівки.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дві наступальні дії в районі Голубівки та у напрямку Куп’янська.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони вже відбили 24 штурми противника у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка; ще чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки. Всі атаки противника відбито.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку населеного пункту Ступочки.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака досі триває.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. Ще три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1274-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб ЗСУ ворог фронт окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська зараз мають одразу кілька цілей
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
17 серпня, 14:55
Іноземні добровольці загинули під час атаки на полігон
Під час удару по полігону ЗСУ у липні загинули 12 іноземних добровольців – NY Times
12 серпня, 08:33
Ворог запустив 71 дрон
РФ запустила по Україні 71 дрон: скільки з них влучили
11 серпня, 08:23
Шахраї нібито збирали пожертви на детектори дронів для українських бійців
Подружжя збирало донати на ЗСУ, видаючи себе за відомого волонтера
7 серпня, 12:57
DELTA пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм
Шмигаль підписав наказ про впровадження системи Delta на всіх рівнях ЗСУ
7 серпня, 08:15
Ситуація на фронті 6 серпня
Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу
6 серпня, 22:37
На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону
Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського
28 липня, 12:49
РФ втратила в Україні вже 23064 бойові броньовані машини
Втрати ворога станом на 28 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
28 липня, 07:21
Наслідки атака на завод TheHouse
Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі
27 липня, 07:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
3800
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
2616
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2559
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
2143
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Сьогодні, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Сьогодні, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Сьогодні, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Сьогодні, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Сьогодні, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua