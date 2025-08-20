Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
В Україні триває 1274-день повномасштабної війни
Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
20 серпня станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Сьогодні противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямку Хатнього, Катеринівки.
На Куп'янському напрямку
Ворог здійснив дві наступальні дії в районі Голубівки та у напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку
Сили оборони вже відбили 24 штурми противника у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка; ще чотири боєзіткнення досі тривають.
На Сіверському напрямку
Ворог п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки. Всі атаки противника відбито.
На Краматорському напрямку
Наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку населеного пункту Ступочки.
На Торецькому напрямку
Сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака досі триває.
На Покровському напрямку
Противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда.
На Новопавлівському напрямку
Українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. Ще три боєзіткнення тривають.
