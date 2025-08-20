Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1274-день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

20 серпня станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямку Хатнього, Катеринівки.

На Куп'янському напрямку

Ворог здійснив дві наступальні дії в районі Голубівки та у напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Сили оборони вже відбили 24 штурми противника у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка; ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки. Всі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака досі триває.

На Покровському напрямку

Противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. Ще три боєзіткнення тривають.

