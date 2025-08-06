Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1260-й день повномасштабної війни

Противник завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 серпня станом на 22:00 відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі атакував у районі населеного пункту Вовчанськ, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп'янському напрямку

Противник протягом дня дев’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Лиманському напрямку

Ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

На Торецькому напрямку

Ворог провів вісім наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр. Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 30 разів намагався прорвати нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Попів Яр, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Українські воїни відбили 13 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.Одне боєзіткнення триває.

Нагадаємо, триває 1260-й день повномасштабної війни в Україні.