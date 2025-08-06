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Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1260-й день повномасштабної війни

Противник завдав 57 авіаційних ударів, застосував 99 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 1 564 дрони-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 серпня станом на 22:00 відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі атакував у районі населеного пункту Вовчанськ, дотепер триває одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник протягом дня дев’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Голубівка, Тищенківка, Загризове, в напрямку Куп’янська та Курилівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Шандриголове, Середнє, Торське, в напрямку населеного пункту Григорівка. Наразі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Переїзного та Виїмки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили наступ противника поблизу населеного пункту Новомаркове.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Ворог провів вісім наступальних дій на позиції наших військ у районах населених пунктів Торецьк, Катеринівка, Щербинівка, Яблунівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Шультине та Русин Яр. Сили оборони успішно відбили сім ворожих атак, дотепер точиться одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Від початку доби ворог 30 разів намагався прорвати нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Попів Яр, Родинське, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Мирноград, Звірове, Удачне, Новоукраїнка.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські воїни відбили 13 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Зелений Гай, Піддубне, Толстой, Воскресенка, Маліївка та в бік населеного пункту Філія.Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1260-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ворог Генштаб ЗСУ

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