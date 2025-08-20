Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11119 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1072700 (+920) осіб,

танків ‒ 11119 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 23152 (+4) од,

артилерійських систем – 31748 (+50) од,

РСЗВ – 1470 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260),

крилаті ракети ‒ 3565 (+7),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 59202 (+142) од,

спеціальна техніка ‒ 3943 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 20 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1274-й день повномасштабної війни в Україні.