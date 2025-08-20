Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1072700 (+920) осіб,
- танків ‒ 11119 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23152 (+4) од,
- артилерійських систем – 31748 (+50) од,
- РСЗВ – 1470 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260),
- крилаті ракети ‒ 3565 (+7),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59202 (+142) од,
- спеціальна техніка ‒ 3943 (+0).
Як відомо, триває 1274-й день повномасштабної війни в Україні.