Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11119 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 20 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1072700 (+920) осіб,
  • танків ‒ 11119 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23152 (+4) од,
  • артилерійських систем – 31748 (+50) од,
  • РСЗВ – 1470 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1208 (+0) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260),
  • крилаті ракети ‒ 3565 (+7),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59202 (+142) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3943 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 20 серпня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 20 серпня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1274-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб війна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров розповів про наслідки атаки на Запоріжжя
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
18 серпня, 19:36
Чому тільки ми здатні відвоювати перемогу
Обміняти війну на ганьбу. Чи треба це Україні?
11 серпня, 18:22
Російські скелетоністи в Instagram лайкали дописи з Путіним
ЗМІ викрили російських скелетоністів, які підтримували війну в соцмережах
11 серпня, 15:46
Під Херсоном РФ вбила дві особи, скинувши вибухівку на автобус
РФ скинула вибухівку на маршрутку під Херсоном: двоє загиблих, 16 постраждалих
9 серпня, 11:01
Експерти не впевнені, що Трамп досягне успіху на зустрічі з Путіним
Трамп може потрапити у пастку Путіна – СNN
7 серпня, 16:05
Олександру Другаю назавжди залишилося 46 років
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Олександра Другая
3 серпня, 09:00

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти
Удар по Охтирці: пошкоджено багато осель, серед постраждалих є діти
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 20 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2023
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1760
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1684
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1683
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua