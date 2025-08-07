Шмигаль підписав наказ про впровадження системи Delta на всіх рівнях ЗСУ

Систему постійно оновлюють, зокрема у неї інтегрували штучний інтелект, який дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн

Бойову систему DELTA запровадять на всіх рівнях Сил оборони. Наказ про це, як повідомляє «Главком», підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Система DELTA є бойовою цифровою екосистемою, яка створює технологічну перевагу українського війська, дозволяючи бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками.



DELTA вже успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022 році, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення острова Зміїний і деокупації Херсона.

Тепер, як зазначив глава оборонного відомства, вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбука, планшета, телефону, її використовують командири всіх рівнів.

Щодня система підтримує ураження понад 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей.

Крім того, наголосив Денис Шмигаль, система постійно оновлюється. Зокрема, до неї додалася платформа штучного інтелекту, що дозволяє автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.



«Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом», – повідомив міністр оборони.

Як повідомлялося, Сполучені Штати та НАТО працюють над створенням механізму постачання озброєння Україні, який дозволить пришвидшити передачу зброї завдяки фінансуванню з боку країн-членів Альянсу.

Також «Главком» писав, що з початку 2025 року Міністерство оборони поставило для потреб Збройних Сил України вже понад 1 мільйон FPV-дронів.